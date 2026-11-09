NTV
Resmi ilanlar

T.C. BOZOVA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

10-11-2026 00.00
Google'da NTV'yi tercih et

T.C. BOZOVA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

 

23.10.2026

Sayı : 2026/179 Esas 

 

İLAN

Davacı , KELEŞ DOĞAN ile Davalı , BOZOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davası nedeniyle;

 

Dava konusu Şanlıurfa ili Bozova ilçesi Üçdirek mahallesi Atgiden sokak 225, 103/1, 121/17 225, 224 ve 103/1 parsel sayılı taşınmazlarla komşuluk ilişkisi bulunan tescil harici alanlarda hak iddia eden kişilerin, Bozova 2. Asliye Hukuk Mahkemesinde yargılaması devam eden davaya müdahil olarak katılmaları ilanen tebliğ olunur.

#İlangovtr Basın no ILN02587597