T.C. BOZOVA 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

Davacı , KELEŞ DOĞAN ile Davalı , BOZOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (İmar İhyaya Dayalı) davası nedeniyle;

Dava konusu Şanlıurfa ili Bozova ilçesi Üçdirek mahallesi Atgiden sokak 225, 103/1, 121/17 225, 224 ve 103/1 parsel sayılı taşınmazlarla komşuluk ilişkisi bulunan tescil harici alanlarda hak iddia eden kişilerin, Bozova 2. Asliye Hukuk Mahkemesinde yargılaması devam eden davaya müdahil olarak katılmaları ilanen tebliğ olunur.