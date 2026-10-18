T.C. BUCA BELEDİYESİ



ADI SOYADI

ADA/PARSEL ENCÜMEN TARİHİ KARAR NO YTZ NO

1 Buca Derman Özel Sağlık Hizmetleri ve Gereçleri San.Tic.Lmt.Şti 4015/6 25/08/2026 2424 2 Melih NURAL 244/7 14/04/2026 1024 3 Ali SAN 40654/10 18/05/2026 1358 4 Fahri SARIÇELİK 7088/43 09/01/2024 49 5 Ali HİSAR 52089/35 30/06/2026 1681 6 Mahmut BABACAN 170/72 11/08/2026 2221 7 Taşkın ÇELİK 217/1 25/08/2026 2418 8 İSM Yapı Malzemeleri İnş. Tarım Hayv.Enerji Tur.San.ve Tic.Lmt.Şti 644/173 12/05/2026 1279 9 Alihan PEKTAŞ 658/48-949-950-951-976-977 07/04/2026 928 10 SINIRLI SORUMLU ONDÖRTLER GAYRİMENKUL İŞLETME KOOPERATİFİ 150/3 30/06/2026 1685 11 SINIRLI SORUMLU KUMSAL GAYRİMENKUL İŞLETME KOOPERATİFİ 150/3 30/06/2026 1685 12 NİMET AYDINTEPE 150/3 30/06/2026 1685 13 Celal AKGÜNLÜ 222/15 11/04/2026 1706 14 Serkan DEMİR 52092/28 25/08/2026 2364 15 Ceyhan Kardeşler Gıda İnşaat OtomoticNakliye Turz.San.Tic.Ltd.Şti 859/8 28/07/2026 2072

Yukarıda belirtilen Ruhsat ve eklerine aykırı olarak alınmış olan Encümen kararı gereği 3194 sayılı imar kanununun 32. ve 42. maddeleri gereğince Yıkım kararı ve İdari para cezası ile cezalandırılmış olup,

-İdari para cezalarına 60 gün içinde İdare Mahkemelerine itiraz edilebilir.

-İdari para cezasının, kanun yoluna başvurmadan ödenmesi, 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17.maddesinin (6) numaralı fıkrası gereğince, indirimden yararlanabileceği;

-5326 sayılı Kanunun 17. maddesinin , (3) numaralı bendi gereği, taksitlendirme hakkından yanlanabileceğinin, bu bent gereği taksitlendirme başvurusunun kararın tebliğini izleyen kanuni ödeme süresi içinde, Belediyemize yapılması gerektiği.

-5940 sayılı kanunun 2. maddesi ile değiştirilen 42. maddesinin 3. fıkrasına istinaden mükellefiyetlerini yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı sahiplerine verilen maktu para cezası.

-Para cezasının ödenmemesi durumunda, 6183 sayılı Kanunun yerine getirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.



ADI SOYADI ADA / PARSEL ENCÜMEN TARİHİ KARAR NO YTZ NO

1 Türkan GÜLER 886/3 05/05/2026 1210 2 Osman KILINÇ 0/1808 07/07/2020 950 3 Mukadder TAMAY 40639/3 07/07/2026 1754 4 Mehmet Ender ÖZFENERCİ 40639/3 07/07/2026 1754 5 Kadriye KILINÇ 230/5 07/07/2026 1739 6 Ali BETİNOĞLU 155/17 07/07/2026 1734 7 Mehmet Zeki YILDIZ 52169/17 04/08/2026 2158 8 Hamit DESTAN 138/13 08/09/2026 2586 9 SINIRLI SORUMLU ONDÖRTLER GAYRİMENKUL İŞLETME KOOPERATİFİ 150/3 25/08/2026 2398 10 SINIRLI SORUMLU ONDÖRTLER GAYRİMENKUL İŞLETME KOOPERATİFİ 150/3 25/08/2026 2401 11 SINIRLI SORUMLU ONDÖRTLER GAYRİMENKUL İŞLETME KOOPERATİFİ 150/3 25/08/2026 2402 12 SINIRLI SORUMLU ONDÖRTLER GAYRİMENKUL İŞLETME KOOPERATİFİ 150/3 25/08/2026 2377 13 EMSO Soğutma Sistemleri ve Ekipmanları Tic.Ltd.Şti 10068/16 01/09/2026 2497 14 SINIRLI SORUMLU ONDÖRTLER GAYRİMENKUL İŞLETME KOOPERATİFİ 150/3 25/08/2026 2378 15 İbrahim AYGÜN 7301/3 23/06/2026 1538 16 Aslıhan ALTINKAYA 3096/19 23/06/2026 1567 17 SINIRLI SORUMLU ONDÖRTLER GAYRİMENKUL İŞLETME KOOPERATİFİ 150/3 25/08/2026 2399 18 SINIRLI SORUMLU ONDÖRTLER GAYRİMENKUL İŞLETME KOOPERATİFİ 150/3 25/08/2026 2400 19 ZÜHRE ASLIM 24/03/2026 739 20 BAHADIR ORÇUN ASLIM 24/03/2026 739 21 Emine SABAN 38155/7 15/09/2026 2662 22 Murat SABAN 38155/7 15/09/2026 2662 23 Suat SABAN 38155/7 15/09/2026 2662 24 Rafi YİĞİT 4089/1 08/09/2026 2559 25 Emine Dağ DÖNMEZ 52169/17 04/08/2026 2174

Yukarıda, Kaçak ve Ruhsat ve eklerine aykırı olarak alınmış olan Encümen kararı gereği 3194 sayılı imar kanununun 32. maddesine istinaden YIKTIRILMASINA, Belediyemiz tarafından yıktırıldığında yıkım masraflarının %20 fazlasıyla tahsilinin yapılmasına karar verilmiştir.