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T.C. BUCA BELEDİYESİ

19-10-2026 00.00
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T.C. BUCA BELEDİYESİ

ENCÜMEN KARARLARI


ADI SOYADI
 		ADA/PARSELENCÜMEN TARİHİKARAR NOYTZ NO
 
1Buca Derman Özel Sağlık Hizmetleri ve Gereçleri San.Tic.Lmt.Şti4015/625/08/20262424
2Melih NURAL244/714/04/20261024
3Ali SAN40654/1018/05/20261358
4Fahri SARIÇELİK7088/4309/01/202449
5Ali HİSAR52089/3530/06/20261681
6Mahmut BABACAN170/7211/08/20262221
7Taşkın ÇELİK217/125/08/20262418
8İSM Yapı Malzemeleri İnş. Tarım Hayv.Enerji Tur.San.ve Tic.Lmt.Şti644/17312/05/20261279
9Alihan PEKTAŞ658/48-949-950-951-976-97707/04/2026928
10SINIRLI SORUMLU ONDÖRTLER GAYRİMENKUL İŞLETME KOOPERATİFİ150/330/06/20261685
11SINIRLI SORUMLU KUMSAL GAYRİMENKUL İŞLETME KOOPERATİFİ150/330/06/20261685
12NİMET AYDINTEPE150/330/06/20261685
13Celal AKGÜNLÜ222/1511/04/20261706
14Serkan DEMİR52092/2825/08/20262364
15Ceyhan Kardeşler Gıda İnşaat OtomoticNakliye Turz.San.Tic.Ltd.Şti859/828/07/20262072

Yukarıda belirtilen Ruhsat ve eklerine aykırı olarak alınmış olan Encümen kararı gereği 3194 sayılı imar kanununun 32. ve 42. maddeleri gereğince Yıkım kararı ve İdari para cezası ile cezalandırılmış olup,

-İdari para cezalarına 60 gün içinde İdare Mahkemelerine itiraz edilebilir.

-İdari para cezasının, kanun yoluna başvurmadan ödenmesi, 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17.maddesinin (6) numaralı fıkrası gereğince, indirimden yararlanabileceği;

-5326 sayılı Kanunun 17. maddesinin , (3) numaralı bendi gereği, taksitlendirme hakkından yanlanabileceğinin, bu bent gereği taksitlendirme başvurusunun kararın tebliğini izleyen kanuni ödeme süresi içinde, Belediyemize yapılması gerektiği.

-5940 sayılı kanunun 2. maddesi ile değiştirilen 42. maddesinin 3. fıkrasına istinaden mükellefiyetlerini yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı sahiplerine verilen maktu para cezası.

-Para cezasının ödenmemesi durumunda, 6183 sayılı Kanunun yerine getirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.


ADI SOYADI		ADA / PARSELENCÜMEN TARİHİKARAR NOYTZ NO
 
1Türkan GÜLER  886/3 05/05/2026    1210
2Osman KILINÇ0/180807/07/2020950
3Mukadder TAMAY40639/307/07/20261754
4Mehmet Ender ÖZFENERCİ40639/307/07/20261754
5Kadriye KILINÇ230/507/07/2026     1739
6Ali BETİNOĞLU155/1707/07/20261734
7Mehmet Zeki YILDIZ52169/1704/08/20262158
8Hamit DESTAN138/1308/09/20262586
9SINIRLI SORUMLU ONDÖRTLER GAYRİMENKUL İŞLETME KOOPERATİFİ150/325/08/20262398
10SINIRLI SORUMLU ONDÖRTLER GAYRİMENKUL İŞLETME KOOPERATİFİ150/325/08/20262401
11SINIRLI SORUMLU ONDÖRTLER GAYRİMENKUL İŞLETME KOOPERATİFİ150/325/08/20262402
12SINIRLI SORUMLU ONDÖRTLER GAYRİMENKUL İŞLETME KOOPERATİFİ150/325/08/20262377
13EMSO Soğutma Sistemleri ve Ekipmanları Tic.Ltd.Şti10068/1601/09/20262497
14SINIRLI SORUMLU ONDÖRTLER GAYRİMENKUL İŞLETME KOOPERATİFİ150/325/08/20262378
15İbrahim AYGÜN7301/323/06/20261538
16Aslıhan ALTINKAYA3096/1923/06/20261567
17SINIRLI SORUMLU ONDÖRTLER GAYRİMENKUL İŞLETME KOOPERATİFİ150/325/08/20262399
18SINIRLI SORUMLU ONDÖRTLER GAYRİMENKUL İŞLETME KOOPERATİFİ150/325/08/20262400
19ZÜHRE ASLIM 24/03/2026739
20BAHADIR ORÇUN ASLIM 24/03/2026739
21Emine SABAN38155/715/09/20262662
22Murat SABAN38155/715/09/20262662
23Suat SABAN38155/715/09/20262662
24Rafi YİĞİT4089/108/09/20262559
25Emine Dağ DÖNMEZ52169/1704/08/20262174

Yukarıda, Kaçak ve Ruhsat ve eklerine aykırı olarak alınmış olan Encümen kararı gereği 3194 sayılı imar kanununun 32. maddesine istinaden YIKTIRILMASINA, Belediyemiz tarafından yıktırıldığında yıkım masraflarının %20 fazlasıyla tahsilinin yapılmasına karar verilmiştir.

#İlangovtr Basın no ILN02570697