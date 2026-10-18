T.C. BUCA BELEDİYESİ
T.C. BUCA BELEDİYESİ
ENCÜMEN KARARLARI
ADI SOYADI
|ADA/PARSEL
|ENCÜMEN TARİHİ
|KARAR NO
|YTZ NO
|1
|Buca Derman Özel Sağlık Hizmetleri ve Gereçleri San.Tic.Lmt.Şti
|4015/6
|25/08/2026
|2424
|2
|Melih NURAL
|244/7
|14/04/2026
|1024
|3
|Ali SAN
|40654/10
|18/05/2026
|1358
|4
|Fahri SARIÇELİK
|7088/43
|09/01/2024
|49
|5
|Ali HİSAR
|52089/35
|30/06/2026
|1681
|6
|Mahmut BABACAN
|170/72
|11/08/2026
|2221
|7
|Taşkın ÇELİK
|217/1
|25/08/2026
|2418
|8
|İSM Yapı Malzemeleri İnş. Tarım Hayv.Enerji Tur.San.ve Tic.Lmt.Şti
|644/173
|12/05/2026
|1279
|9
|Alihan PEKTAŞ
|658/48-949-950-951-976-977
|07/04/2026
|928
|10
|SINIRLI SORUMLU ONDÖRTLER GAYRİMENKUL İŞLETME KOOPERATİFİ
|150/3
|30/06/2026
|1685
|11
|SINIRLI SORUMLU KUMSAL GAYRİMENKUL İŞLETME KOOPERATİFİ
|150/3
|30/06/2026
|1685
|12
|NİMET AYDINTEPE
|150/3
|30/06/2026
|1685
|13
|Celal AKGÜNLÜ
|222/15
|11/04/2026
|1706
|14
|Serkan DEMİR
|52092/28
|25/08/2026
|2364
|15
|Ceyhan Kardeşler Gıda İnşaat OtomoticNakliye Turz.San.Tic.Ltd.Şti
|859/8
|28/07/2026
|2072
Yukarıda belirtilen Ruhsat ve eklerine aykırı olarak alınmış olan Encümen kararı gereği 3194 sayılı imar kanununun 32. ve 42. maddeleri gereğince Yıkım kararı ve İdari para cezası ile cezalandırılmış olup,
-İdari para cezalarına 60 gün içinde İdare Mahkemelerine itiraz edilebilir.
-İdari para cezasının, kanun yoluna başvurmadan ödenmesi, 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 17.maddesinin (6) numaralı fıkrası gereğince, indirimden yararlanabileceği;
-5326 sayılı Kanunun 17. maddesinin , (3) numaralı bendi gereği, taksitlendirme hakkından yanlanabileceğinin, bu bent gereği taksitlendirme başvurusunun kararın tebliğini izleyen kanuni ödeme süresi içinde, Belediyemize yapılması gerektiği.
-5940 sayılı kanunun 2. maddesi ile değiştirilen 42. maddesinin 3. fıkrasına istinaden mükellefiyetlerini yerine getirmeyen veya bu maddelere aykırı davranan yapı sahiplerine verilen maktu para cezası.
-Para cezasının ödenmemesi durumunda, 6183 sayılı Kanunun yerine getirilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
ADI SOYADI
|ADA / PARSEL
|ENCÜMEN TARİHİ
|KARAR NO
|YTZ NO
|1
|Türkan GÜLER
|886/3
|05/05/2026
|1210
|2
|Osman KILINÇ
|0/1808
|07/07/2020
|950
|3
|Mukadder TAMAY
|40639/3
|07/07/2026
|1754
|4
|Mehmet Ender ÖZFENERCİ
|40639/3
|07/07/2026
|1754
|5
|Kadriye KILINÇ
|230/5
|07/07/2026
|1739
|6
|Ali BETİNOĞLU
|155/17
|07/07/2026
|1734
|7
|Mehmet Zeki YILDIZ
|52169/17
|04/08/2026
|2158
|8
|Hamit DESTAN
|138/13
|08/09/2026
|2586
|9
|SINIRLI SORUMLU ONDÖRTLER GAYRİMENKUL İŞLETME KOOPERATİFİ
|150/3
|25/08/2026
|2398
|10
|SINIRLI SORUMLU ONDÖRTLER GAYRİMENKUL İŞLETME KOOPERATİFİ
|150/3
|25/08/2026
|2401
|11
|SINIRLI SORUMLU ONDÖRTLER GAYRİMENKUL İŞLETME KOOPERATİFİ
|150/3
|25/08/2026
|2402
|12
|SINIRLI SORUMLU ONDÖRTLER GAYRİMENKUL İŞLETME KOOPERATİFİ
|150/3
|25/08/2026
|2377
|13
|EMSO Soğutma Sistemleri ve Ekipmanları Tic.Ltd.Şti
|10068/16
|01/09/2026
|2497
|14
|SINIRLI SORUMLU ONDÖRTLER GAYRİMENKUL İŞLETME KOOPERATİFİ
|150/3
|25/08/2026
|2378
|15
|İbrahim AYGÜN
|7301/3
|23/06/2026
|1538
|16
|Aslıhan ALTINKAYA
|3096/19
|23/06/2026
|1567
|17
|SINIRLI SORUMLU ONDÖRTLER GAYRİMENKUL İŞLETME KOOPERATİFİ
|150/3
|25/08/2026
|2399
|18
|SINIRLI SORUMLU ONDÖRTLER GAYRİMENKUL İŞLETME KOOPERATİFİ
|150/3
|25/08/2026
|2400
|19
|ZÜHRE ASLIM
|24/03/2026
|739
|20
|BAHADIR ORÇUN ASLIM
|24/03/2026
|739
|21
|Emine SABAN
|38155/7
|15/09/2026
|2662
|22
|Murat SABAN
|38155/7
|15/09/2026
|2662
|23
|Suat SABAN
|38155/7
|15/09/2026
|2662
|24
|Rafi YİĞİT
|4089/1
|08/09/2026
|2559
|25
|Emine Dağ DÖNMEZ
|52169/17
|04/08/2026
|2174
Yukarıda, Kaçak ve Ruhsat ve eklerine aykırı olarak alınmış olan Encümen kararı gereği 3194 sayılı imar kanununun 32. maddesine istinaden YIKTIRILMASINA, Belediyemiz tarafından yıktırıldığında yıkım masraflarının %20 fazlasıyla tahsilinin yapılmasına karar verilmiştir.