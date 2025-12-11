Resmi İlanlar

T.C. BULANCAK 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

12-12-2025 00.00

T.C. BULANCAK 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN İLAN

Mahkememizin aşağıda esas numarası belirtilen dosyalarda verilen ara kararlar gereğince; Aşağıda esas numarası yazılı dosyalarda; maliki, bulunduğu yer, miktar ve değeri belirtilen tapulu taşınmazlarla ilgili, davacı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ  tarafından davalı malik aleyhine kamulaştırma bedelinin tespiti ile tescil davası (10.madde) açılması sebebiyle; Aşağıda belirtilen taşınmazla ilgili, tüm ilgililere esası yazılı dosyadaki taşınmazla ilgili konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, İlan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, bu davalarda husumetin davacı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne yöneltilmesi gerektiği, Süresi içerisinde idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği,  taraflarının duruşmanın atılı bulunduğu 10/02/2026 günü saat 10:45’ten itibaren ve aşağıda belirtilen davanın duruşmasında mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini vekil ile temsil ettirmeleri gerektiği, duruşmalarda bulunmadıkları veya vekil ile temsil ettirmedikleri takdirde duruşmanın yokluklarında devam edeceği; Kamulaştırma bedelinin  bilirkişi raporlarına göre belirlenen banka hesabına yatırılacağı hususlarının 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı yasanın 10/4-5 maddesi uyarınca ilan olunur. 

 

Esas NoKöy-MahAdaParselCinsiDavalı

Yüz 

ölçümü

Daimi İrtifak 

Alanı

2025/170Kovanlık Merkez Köy31211Fındık BahçesiSABRİ DEMİR858,23 m²
 
2025/171Kovanlık Merkez Köy3129Fındık BahçesiŞABAN DEMİR378,66 m²
 
2025/172Kovanlık Merkez Köy3121Fındık BahçesiEKREM DEMİR1.356,12 m²
 
2025/173Kovanlık Merkez Köy31441Ahşap Tek Katlı Ev ve Fındık BahçesiNAZMİ DEMİR318,39 m²
 
2025/174Kovanlık Merkez Köy32728Fındık Bahçesi

ENES DEMİR

FATMA DEMİR

GÜLÜMSER DEMİR

HASBİ DEMİR

MAHMUT DEMİR

NAZMİYE KAYA

ŞAHİN DEMİR

8.028,44 m²
 

 

#İlangovtr Basın no ILN02358179