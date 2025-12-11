T.C. BULANCAK 3. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Mahkememizin aşağıda esas numarası belirtilen dosyalarda verilen ara kararlar gereğince; Aşağıda esas numarası yazılı dosyalarda; maliki, bulunduğu yer, miktar ve değeri belirtilen tapulu taşınmazlarla ilgili, davacı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ tarafından davalı malik aleyhine kamulaştırma bedelinin tespiti ile tescil davası (10.madde) açılması sebebiyle; Aşağıda belirtilen taşınmazla ilgili, tüm ilgililere esası yazılı dosyadaki taşınmazla ilgili konuya ve taşınmaz malın değerine ilişkin tüm savunma ve delillerin ilan tarihinden itibaren 10 gün içinde mahkememize yazılı olarak bildirmeleri gerektiği, İlan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine karşı idari yargıda iptal ve adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltim davası açılabileceği, bu davalarda husumetin davacı KARAYOLLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'ne yöneltilmesi gerektiği, Süresi içerisinde idari yargıda iptal davası açanların dava açtıklarını belgelendirmedikleri takdirde kamulaştırma işleminin kesinleşeceği, taraflarının duruşmanın atılı bulunduğu 10/02/2026 günü saat 10:45’ten itibaren ve aşağıda belirtilen davanın duruşmasında mahkememizde hazır bulunmaları veya kendilerini vekil ile temsil ettirmeleri gerektiği, duruşmalarda bulunmadıkları veya vekil ile temsil ettirmedikleri takdirde duruşmanın yokluklarında devam edeceği; Kamulaştırma bedelinin bilirkişi raporlarına göre belirlenen banka hesabına yatırılacağı hususlarının 4650 sayılı yasa ile değişik 2942 sayılı yasanın 10/4-5 maddesi uyarınca ilan olunur.

Esas No Köy-Mah Ada Parsel Cinsi Davalı Yüz ölçümü Daimi İrtifak Alanı 2025/170 Kovanlık Merkez Köy 312 11 Fındık Bahçesi SABRİ DEMİR 858,23 m²

2025/171 Kovanlık Merkez Köy 312 9 Fındık Bahçesi ŞABAN DEMİR 378,66 m²

2025/172 Kovanlık Merkez Köy 312 1 Fındık Bahçesi EKREM DEMİR 1.356,12 m²

2025/173 Kovanlık Merkez Köy 314 41 Ahşap Tek Katlı Ev ve Fındık Bahçesi NAZMİ DEMİR 318,39 m²

2025/174 Kovanlık Merkez Köy 327 28 Fındık Bahçesi ENES DEMİR FATMA DEMİR GÜLÜMSER DEMİR HASBİ DEMİR MAHMUT DEMİR NAZMİYE KAYA ŞAHİN DEMİR 8.028,44 m²

