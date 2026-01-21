Resmi İlanlar
T.C. BULANCAK SULH HUKUK MAHKEMESİ
İ L A N
07.01.2026
Sayı: 2025/611 Esas
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen Giresun ili, Bulancak ilçesi Ucarlı Mah. CN:7 HN:52 de kayıtlı HAMDİYE AYDİÇ'in hayatta olduğuna dair bir emare elde edilemediğinden; TMK.33.maddesi gereğince HAMDİYE AYDİÇ'i tanıyan ve adresini bilen kimseler var ise bu ilanın yayım tarihinden itibaren 6 ay içinde Mahkememizin 2025/611 Esas sayılı dosyasına bildirmeleri hususu 2. Kez ilanen tebliğ olunur. 07/01/2026
GAİP
TC KİMLİK NO: 49045015266
ADI SOYADI: HAMDİYE AYDİÇ
BABA ADI: HALİL
ANA ADI: EMİNE
DOĞUM TARİHİ: 01/07/1901
DOĞUM YERİ: BULANCAK