T.C. BULANCAK SULH HUKUK MAHKEMESİ

Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;

Aşağıda açık kimliği bulunan ve gaipliğine karar verilen Giresun ili, Bulancak ilçesi Ucarlı Mah. CN:7 HN:52 de kayıtlı HAMDİYE AYDİÇ'in hayatta olduğuna dair bir emare elde edilemediğinden; TMK.33.maddesi gereğince HAMDİYE AYDİÇ'i tanıyan ve adresini bilen kimseler var ise bu ilanın yayım tarihinden itibaren 6 ay içinde Mahkememizin 2025/611 Esas sayılı dosyasına bildirmeleri hususu 2. Kez ilanen tebliğ olunur. 07/01/2026

GAİP

TC KİMLİK NO: 49045015266

ADI SOYADI: HAMDİYE AYDİÇ

BABA ADI: HALİL

ANA ADI: EMİNE

DOĞUM TARİHİ: 01/07/1901

DOĞUM YERİ: BULANCAK