Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi davası nedeniyle;

Tüm aramalara rağmen adresi bulunamayan ve tespit edilemeyen davalı Cafer Metin (525*****310)'e dava dilekçesi, tensip zaptı ve duruşma gününün Türkiye genelinde yayınlanan tirajı elli binin üzerinde bulunan gazetelerde ilanen tebliğine karar verilmiş olduğundan;

Davacı tarafça davaya konu olan; Kayseri İli, Bünyan İlçesi, Taçın Mahallesi, Köyiçi Mevkii 103 ada, 26 parsel ve Kayseri İli, Bünyan İlçesi, Taçın Mahallesi, Köyiçi Mevkii 103 ada, 12 parsel sayılı taşınmaz hakkında ortaklığın giderilmesi talep edilmiş olduğundan, davalı Cafer Metin'in duruşmanın atılı bulunduğu 12/02/2027 günü saat 09:10'da mahkememizde hazır bulunması veya kendisini vekil ile temsil ettirmesi,aksi taktirde HMK'nun 320/2. Maddesi gereğince duruşmaya sadece taraflardan birinin gelmesi ve yargılamaya devam etmek istemesi durumunda gelmeyen tarafın yokluğunda yapılan işlemlere itiraz edemeyeceği,7201 sayılı tebligat yasasının 28.madde ve devamı maddeleri uyarınca iş bu ilan tarihinden itibaren 7 gün içerisinde tebliğ edilmiş sayılacağına karar verildiği ilanen tebliğ olunur.