T.C. BURHANİYE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : BALIKESİR İLİ BURHANİYE İLÇESİ TAHTACI MAHALLESİ

MEVKİİ : DELİKTAŞ

PAFTA NO : J.17b.10c.1

ADA NO : 149

PARSEL NO : 2

VASFI : Zeytinlik

YÜZÖLÇÜMÜ : 27622 m²

MALİKİN ADI VE SOYADI : MEHRİBAN BİÇER 1/2

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/232 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 16.12.2025