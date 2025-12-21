Resmi İlanlar
T.C. BURHANİYE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO : 2025/232 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER : BALIKESİR İLİ BURHANİYE İLÇESİ TAHTACI MAHALLESİ
MEVKİİ : DELİKTAŞ
PAFTA NO : J.17b.10c.1
ADA NO : 149
PARSEL NO : 2
VASFI : Zeytinlik
YÜZÖLÇÜMÜ : 27622 m²
MALİKİN ADI VE SOYADI : MEHRİBAN BİÇER 1/2
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI : DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ : Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2025/232 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 16.12.2025