T.C. BURHANİYE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

Mahkememiz dosya davalısı davalısı Kazım Çakmak'ın adresine ulaşılamamış olduğundan ilanen tebliğine karar verilmiş olduğu anlaşılmakla, bilirkişi raporunun ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Dava konusu Balıkesir ili Burhaniye ilçesi Taylıeli Mahallesi Kumbağlar mevkii 322 ada 45 parsel sayılı taşınmazın 17/07/1973 tarih 95 sıra nolu cilt 185 sayfa 84 de kayıtlı tapu kaydının dayanağı olan EK-3 teki tescil krokisinin miktarının 960 m2 olduğu, ilk tesis kadastrosunda hesaplanan yüz ölçümünün 1247,00m2 olduğu ve 22-a çalışmalarında ise bu miktarın 1209,68 m2 olarak tescil edildiğini, taşınmaz her ne kadar tarla vasfında olsa da tarımsal herhangi bir özelliğe sahip olmadığı hususunda rapor sunulduğu anlaşılmakla, bilirkişi raporuna HMK 281. maddesi gereğince tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde itiraz etmediğiniz taktirde bilirkişi raporuna itiraz etme hakkından vazgeçmiş sayılacağınız İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.