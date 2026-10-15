T.C. BURHANİYE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
T.C. BURHANİYE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN
ESAS NO: 2026/187 Esas
KAMULAŞTIRMA İLANI
KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Balıkesir ili, Burhaniye ilçesi, Hisar Mahallesi,
MEVKİİ: Dedelik
PAFTA NO: J17-B-10-B-3
ADA NO: 140
PARSEL NO: 239 - 240- 241
VASFI: Zeytinlik
YÜZÖLÇÜMÜ: 13300.02
MALİKİN ADI VE SOYADI: Fatik Şimşek - Celal Şimşek
KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ
KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ:
Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/187 Esas sayısında dava açılmıştır.
2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 08.10.2026