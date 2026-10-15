T.C. BURHANİYE 2. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİNDEN

KAMULAŞTIRILAN TAŞINMAZIN BULUNDUĞU YER: Balıkesir ili, Burhaniye ilçesi, Hisar Mahallesi,

MEVKİİ: Dedelik

PAFTA NO: J17-B-10-B-3

ADA NO: 140

PARSEL NO: 239 - 240- 241

VASFI: Zeytinlik

YÜZÖLÇÜMÜ: 13300.02

MALİKİN ADI VE SOYADI: Fatik Şimşek - Celal Şimşek

KAMULAŞTIRMAYI YAPAN İDARENİN ADI: DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

KAMULAŞTIRMANIN VE BELGELERİN ÖZETİ:

Kamulaştırmayı yapan davacı idare, malikleriyle cinsi ve niteliği yukarıda yazılı taşınmazın kamulaştırma bedelinin tespiti ve tescili için davacı idare tarafından mahkememizin 2026/187 Esas sayısında dava açılmıştır.

2942 Sayılı Kamulaştırma Yasasının 10. maddesinin 4. bendi uyarınca ilan olunur. 08.10.2026