Resmi İlanlar
T.C. BURSA 13. SULH HUKUK MAHKEMESİ HAKİMLİĞİNDEN
13-03-2026 00.00
ESAS NO :2025/1449
İLAN
Mahkememizde görülmekte olan Gaipliğe Karar Verilmesi davası nedeniyle;
Bursa İli, İnegöl İlçesi Sinanbey Mahallesinde nüfusa kayıtlı Osman oğlu 1967 doğumlu 313******08 T.C Kimlik Numaralı AYHAN EFEOĞLU'nun ÖLÜ veya SAĞ olduğuna dair bilgi sahibi olanların T.M.K 33/2 mad. gereğince ilan tarihinden itibaren 6 ay içerisinde mahkememize gelerek bilgi vermeleri aksi takdirde AYHAN EFEOĞLU'nun gaipliğine karar verileceği hususu ilanen tebliğ olunur
#İlangovtr Basın no ILN02422385