T.C. BURSA 14. ASLİYE CEZA MAHKEMESİ

Seydi ve Gülveren kızı, 30/06/1992 İNEGÖL doğumlu(T.C.No: 222******42) sanık Kamile YEKSEKYEKSEL(Çukurca Mahallesi 321 Sokak No: 14/1 Osmangazi/BURSA) hakkında Bursa 14. Asliye Ceza Mahkemesinin 02/07/2025 tarih, 2023/900 E, 2025/366 K., sayılı ilamıyla Bina İçinde Muhafaza Altına Alınmış Eşya Hakkında Hırsızlık suçundan 5237 sayılı TCK'nın 37/1 delaletiyle 142/2.h, 62/1 maddeleri uyarınca 4 yıl 2 ay hapis, Mala Zarar Verme suçundan 5237 sayılı TCK'nın 151/1, 62/1 maddeleri uyarınca 3 ay 10 gün hapis, Konut Dokunulmazlığını İhlal Etme suçundan 5237 sayılı TCK'nın 116/1, 119/1-c, 62/1 maddeleri uyarınca 10 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.

Yurt içinde yapılan tüm aramalara rağmen bulunamayan sanığa gerekçeli karar tebliğ edilemediğinden 7201 sayılı Tebligat Kanunu'nun 28, 29 ve 31. maddeleri uyarınca gazetede ve 13 Ekim 2022 tarihinde kabul edilen 7418 sayılı Yasa ile 1 Nisan 2023 tarihinde yürürlüğe giren yasa uyarınca internet haber sitesinde İLANEN TEBLİĞİ, kararın ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde mahkememize veya bulunduğu yerde en yakın Asliye Ceza Mahkemesi aracılığı ile göndereceği dilekçe ile Bursa Bölge Adliye Mahkemesine İstinaf kanun yolu açık olmak üzere karar verildiği hususları adresi meçhul Kamile YEKSEKYEKSEL'e ilanen tebliğ olunur. 15.12.2025