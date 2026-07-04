T.C. BURSA 18. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI ile BURSA ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜ KAYYIMLIK BÜROSU BAŞKANLIĞI arasında mahkememizde görülmekte olan Tapu İptali Ve Tescil (Gaiplik Nedeniyle Hazine Adına Tescil) davası nedeniyle;

Bursa ili, Osmangazi İlçesi, Yunuseli Mahallesinde bulunan, 7163 ada 5 parsel sayılı taşınmazın hissedarlarından Kerim Mirasçıları‘na Bursa 3. Sulh Hukuk Mahkemesinin 14.06.2015 tarih ve E:2014/1595 – K:2015/1061 sayılı Kararı ile Bursa Defterdarının kayyım tayin edildiği, kayyım tayin edildiği tarihten itibaren 10 yıllık sürenin geçtiği iddia edilerek Türk Medeni Kanununun 588. maddesi gereğince adı geçenin gaipliğine karar verilmesi gerektiğinden, Bursa ili, Osmangazi ilçesi, Yunuseli mahallesi, 7163 ada 5 parsel sayılı 438,27 m² yüzölçümlü taşınmazın Kerim Mirasçıları'nın gaipliğine ve mirasının Devlete (Hazineye) intikaline, taşınmazdaki Kerim Mirasçıları adına olan 817/2400 (149,19 m²) pay tapu kaydının iptali ile Hazine adına tesciline, kayyım tayin edilen Bursa Defterdarının Kayyımlık görevinin sona erdirilmesi talebi ile dava açılmış olmakla;

TMK 32.maddesi gereğince yukarıda bilgileri yazılı taşınmaz ile ilgili Kerim Mirasçıları hakkında bilgisi olanların veya taşınmazda hak iddiasında bulunanların delil ve belgeleri ile birlikte son ilan tarihinden itibaren 3 ay içinde mahkememize müracaat etmeleri veya Bursa Bölge Adliye Binası A Blok 3. Kat Bursa 18. Asliye Hukuk Mahkemesi duruşma salonunda 26/10/2026 günü saat 09:45'te yapılacak duruşmada hazır bulunmaları ilan olunur. 19/06/2025