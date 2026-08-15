T.C. BURSA 2. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Mahkememizde görülmekte olan Ortaklığın Giderilmesi davasında, yapılan tüm araştırmalara rağmen davalı Ömer KARATAŞ'ın tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden duruşma gününün gazetede ilanen tebliğine karar verilmiştir.

Duruşma 01.12.2026 günü saat 09:35'de yapılacaktır.

Dava konusu Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Bağlarbaşı Mahallesi, 822 ada 23 parselde kayıtlı taşınmazdaki ortaklığın satış sureti ile giderilmesine ilişkin davada taşınmaz maliklerinden Abdurrahman oğlu 1968 doğumlu ***141051** TC kimlik numaralı ÖMER KARATAŞ'ın HMK 129. maddesine uygun olarak tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içerisinde davaya cevap verebileceği, HMK 114 maddesi uyarınca ilk itirazlarını yapılabileceği, aksi takdirde davacının dava dilekçesinde ileri sürdüğü vakıaların tamamını inkar etmiş sayılacağı, belirli gün ve saatte bizzat duruşmada hazır bulunmadığı veya kendisini bir vekil marifetiyle temsil ettirmediği takdirde duruşmalara yokluğunda devam edilerek karar verileceği hususu duruşma davetiyesi yerine geçerli olmak üzere ilanen tebliğ olunur.