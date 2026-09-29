T.C. BURSA 46. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Kullanmak İçin Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde Satın Almak, Kabul Etmek, Bulundurmak ve Kullanmak suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 02/02/2026 tarihli ilamı ile TCK'nun 191/1 maddesi gereğince, ikinci kez mükerrirlere özgü denetimli serbestlik (TCK 58)-süresiz, velayet hak.vesayet veya kayyımlık hizm. men (altsoy) (TCK 53/1-c), infaz süresince kamu hizmetlerinden yasaklılık (TCK 53/1-a,d,e), 2 Yıl Hapis cezası ile cezalandırılan,

Hasan ve Sabahat oğlu, 28/08/1985 doğumlu, Murat ATALAY tüm aramalara rağmen bulunamamış, yakalama emri tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 2 hafta içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe ile yada tutanağa bağlanmak üzere mahkememiz kalem personeline yapılacak müracaat ile, başka yerde bulunulması halinde ise mahkememize gönderilmek üzere bulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe ile yada yine mahkememize gönderilmek üzere bulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesi kalem personeline tutanak tutulmak veya bulunduğu Ceza Evi Müdürlüğüne müracaat sureti ile Bursa Bölge Adliye Mahkemesi'ne İSTİNAF yolunun açık olduğu, belirtilen süre içerisinde yasa yoluna başvurulmaması halinde hükmün kesinleşeceği,

İlanen tebliğ olunur. 21.09.2026