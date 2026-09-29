T.C. BURSA 46. ASLİYE CEZA MAHKEMESİNDEN

Resmi Belgede Sahtecilik suçundan Mahkememizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 24/12/2025 tarihli ilamı ile hakkında TCK'nun 204/1 maddesi gereğince 1 yıl 8 ay hapis cezası ile cezalandırılmasına dair Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılmasına, 5 Yıl süreyle denetime tabi tutulmasına karar verilen,

Faik ve Hanife oğlu, 14/02/1986 doğumlu, Şenol SEZGİN tüm aramalara rağmen bulunamamış, yakalama emri tebliğ edilememiştir.

1- 7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin İLANEN TEBLİĞİNE,

2- Hüküm fıkrasının ilan tarihinden itibaren 7 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağına, 2 hafta içerisinde mahkememize verilecek bir dilekçe ile yada tutanağa bağlanmak üzere mahkememiz kalem personeline yapılacak müracaat ile, başka yerde bulunulması halinde ise mahkememize gönderilmek üzere bulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesine verilecek bir dilekçe ile yada yine mahkememize gönderilmek üzere bulunulan yer Asliye Ceza Mahkemesi kalem personeline tutanak tutulmak veya bulunduğu Ceza Evi Müdürlüğüne müracaat sureti ile Bursa Bölge Adliye Mahkemesi'ne İSTİNAF yolunun açık olduğu, belirtilen süre içerisinde yasa yoluna başvurulmaması halinde hükmün kesinleşeceği,

İlanen tebliğ olunur. 21.09.2026