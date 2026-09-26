T.C. BURSA 9. SULH HUKUK MAHKEMESİ

Mahkememizde görülmekte olan Vasiyetname Açılması (Noter) davası nedeniyle;

21841583866 TC Kimlik Numaralı muris Rıza IŞIK ait Bursa 3. Noterliği 21/09/2007 tarih, 23633 yevmiye sayılı vasiyetname düzenlediği, Rıza ve Gülefer'den olma, 01/11/1958 doğumlu, 15635028404 TC Kimlik numaralı mirasçı İsmet IŞIK'ın mernis adresinin sistemde kayıtlı olmadığı, bilinen bir yurt içi ikamet adresinin bulunmadığı, yapılan araştırmalarda da başkaca bir adresi belirlenemediğinden; mirasçı İsmet IŞIK'ın duruşmanın bırakıldığı 15/01/2027 saat 09:15'de mahkememizde bizzat hazır bulunması, hazır bulunamayacak ise Mahkememize hitaben vasiyetnameye bir diyeceği olup olmadığı hususunda yazılı beyanda bulunması veya kendisini bir vekil ile temsil ettirmesi, aksi takdirde yargılamanın yokluğunda devam edeceği ve murisin bırakmış olduğu vasiyetnamenin mahkememizce AÇILIP OKUNACAĞI hususu İLANEN TEBLİĞ OLUNUR.