Resmi İlanlar

T.C. BURSA BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ

04-12-2025 00.00

T.C. BURSA BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ

2025/8558 ESAS

 

TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/8558 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

 

Muhammen KıymetiAdediCinsiMahiyeti ve Önemli Vasıfları
3.990.000,00

1


 

Taşıt16KAR19 Plakalı , 2022 Model , AUDI Marka , EAS187341EAW185780 Motor No'lu , WAUZZZGE5PB015995 Şasi ...

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 24/12/2025 - 10:09

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 31/12/2025 - 10:09

 

 

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 21/01/2026 - 10:09

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 28/01/2026 - 10:09

 

02/12/2025

(İİK m.114/4)

#İlangovtr Basın no ILN02350374