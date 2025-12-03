Resmi İlanlar
T.C. BURSA BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ
T.C. BURSA BANKA ALACAKLARI İCRA DAİRESİ
2025/8558 ESAS
TAŞINIRIN GAZETE VEYA İNTERNET HABER SİTESİ İLANI
Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/8558 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.
|Muhammen Kıymeti
|Adedi
|Cinsi
|Mahiyeti ve Önemli Vasıfları
|3.990.000,00
1
|Taşıt
|16KAR19 Plakalı , 2022 Model , AUDI Marka , EAS187341EAW185780 Motor No'lu , WAUZZZGE5PB015995 Şasi ...
Artırma Bilgileri
1.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 24/12/2025 - 10:09
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati: 31/12/2025 - 10:09
2.Artırma
Başlangıç Tarih ve Saati: 21/01/2026 - 10:09
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bitiş Tarih ve Saati: 28/01/2026 - 10:09
02/12/2025
(İİK m.114/4)