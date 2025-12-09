T.C. BURSA BÖLGE ADLİYE MAHKEMESİ 20. CEZA DAİRESİNDEN

Türk vatandaşı veya yabancının yurt dışına çıkmasına imkan sağlama suçundan Ezine 2. Asliye Ceza Mahkemesi'nin 22.12.2023 tarihli 2023/327 Esas, 2023/484 Karar sayılı ilamı ile hakkında verilen 7 Yıl 9 Ay 22 Gün Hapis ve 31.240,00 TL Adli Para Cezasına dair hükme karşı yaptığı istinaf başvurusunun, Dairemizin yukarıda esas ve karar numarası yazılı 13.11.2025 tarihli ilamı ile düzeltilerek esastan reddine karar verilen Mehmet ve Hediye oğlu, 12.06.1997 Küçükçekmece doğumlu Hasan AYKUT tüm aramalara rağmen bulunamamış ve Dairemizce verilen istinaf başvurusunun düzeltilerek esastan reddi kararı kendisine tebliğ edilememiştir.

1-7201 sayılı Tebligat Kanununun 29. maddesi gereğince hüküm özetinin Türkiye genelinde günlük olarak yayınlanan ve tirajı 50.000'in üzerinde olan bir gazetede, bir internet haber sitesi ve ayrıca Basın İlân Kurumu İlan Portalında İLANEN TEBLİĞİNE,

2-İlk derece mahkemesince verilen mahkumiyet hükmüne karşı yapılan istinaf başvurusunun esastan reddedildiğinin ilan tarihinden itibaren 15 gün sonra tebliğ edilmiş sayılacağı, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 291. maddesi uyarınca kararın tebliğ tarihinden itibaren iki hafta içinde dairemize bir dilekçe verilmesi ya da zabıt kâtibine beyanda bulunup tutanak tutturup hâkime onaylatmak veya bir başka İlk Derece Ceza Mahkemesi ya da Bölge Adliye Mahkemesi Ceza Dairesi aracılığıyla dilekçe gönderilmek, ilgilinin cezaevinde bulunması halinde ceza infaz kurumu ve tutukevi müdürlüğüne beyanda bulunmak veya bu hususta bir dilekçe vermek suretiyle, 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununun 286. maddesi uyarınca TEMYİZ kanun yoluna başvurulabileceği hususu İLAN OLUNUR. 03.12.2025