T.C. BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara, ayrıntılı açıklamalara ve bilirkişi raporuna esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/823 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

İşbu gazete veya internet haber sitesinde yapılan taşınmaz satış ilanı nüshasının kendisine tebliğ yapılamayan ilgili ve taraflara İİK 127 maddesi gereğince tebliğ yerine kaim sayılacağı ilan olunur.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İl, Osmangazi İlçe, ÇEKİRGE Mahalle/Köy, 4215 Ada, 8 Parsel, A Blok Arka Cephe Zemin Kat 7 Nolu bağımsız bölüm. BİLİRKİŞİ RAPORUNA GÖRE özetle; taşınmaz 1 salon, 3 oda, mutfak, 2 balkon, 1 banyo-tuvalet, 1 tuvalet bölümlerinden meydana geldiği görülmüş, bağımsız bölüm dış kapısının çelik, iç kapıların ahşap amerikan kapı olduğu, salon-mutfak-hol-ıslak satıhların mermer kaplı olduğu oda zeminin laminan parke kaplı olduğu, ön cephe balkon alanında şömine bulunduğu, mutfak tezgah alt ve üstünde dolap bulunduğu, ısınmanın merkezi sistemle sağlandığı görülmüş hali hazırda kullanılan ve kullanılabilir alanı 120,00 m² hesaplanan meskenin bakımlı temiz mesken olduğu tespit edilmiştir. Lüks mesken değildir. Kıymet takdirine konu taşınmazın konumunda benzer nitelikte bitişik-ayrık nizam yapılaşma mevcut olduğu okul, cami, market, sağlık ocağı, eczane, park, pazar yeri gibi tesislere yakın olduğu ulaşımın özel araç ve toplu taşımayla sağlanabildiği, belediye hizmetlerinden faydalandığı tespit edilmiştir. Taşınmaz kaydında :BU TASINMAZ YABANCI UYRUKLU GERÇEK KISILER ILE YABANCI ÜLKELERDE KENDI ÜLKELERININ KANUNLARINA GÖRE KURULAN TÜZEL KISILIGE SAHIP TICARET SIRKETLERININ EDINIMINE YASAKLANAN YERLERDENDIR. TESISI: YABANCILARIN TASINMAZ VE SINIRLI AYNI HAK EDINIMLERININ KISITLANMASI BELIRTILMESI TESISI-12/05/2010-4092-- 2. MINTIKA MAH.4215 ADA 8 PARSEL ZEMIN TIP:1KM KURULDU:2 ZEMIN OLUSUM TIP:1 ÜZERINDE? şerhi -Diger (Konusu: YABANCI UYRUKLU GERÇEK KISILER ILE YABANCI ÜLKELERDE KENDI ÜLKELERININ KANUNLARINA GÖRE KURULAN TÜZEL KISILIGINE SAHIP TICARET SIRKETLERIN TASINMAZ VE SINIRLI AYNI HAK EDINEMEYECEKLERI ALAN IÇERISINDEDIR. Şerhi -AT BU TASINMAZ YABANCI UYRUKLU GERÇEK KISILER ILE YABANCI ÜLKELERDE KENDI ÜLKELERININ KANUNLARINA GÖRE KURULAN TÜZEL KISILIGE SAHIP TICARET SIRKETLERININ EDINIMINE YASAKLANAN YERLERDENDIR.- Şerhi, AT Diger (Konusu: Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Alanı ) Tarih: 11/08/2022 Sayı: 5848411- şerhi ve AT Nitelikli Dogal Koruma Alanı ve Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanı Korunma Alanı Belirtmesi Vardır- şerhi vardır. BU ŞERHLER BAKİ KALACAKTIR. Taşınmazın geniş evsafı dosyada mevcut satış ilanına ekli bilirkişi raporunda açıklanmıştır. Adresi : Çekirge Mahallesi Pehlivan Sokak Otağkur Apt. A Blok No:23/7 Osmangazi/BURSA Yüzölçümü : 644,83 m2 Arsa Payı : 24/638 İmar Durumu :1/1000 Ölçekli Çekirge Sıcaksu Koruma Alanları İle Kentsel Sit ve Doğal Sit Alanları Koruma Geliştirme İmar Planı kapsamında 3. derece doğal sit alanı, 1. Derece sıcaksu koruma sınırı (kısmen), ve 1 ve 2 no’lu sıcaksu koruma alanı sınırı içinde bir kısmının yolda, bir kısmının da bitişik nizam 3 kat konut alanında kalmaktadır. Kıymeti : 4.500.000,00 TL KDV Oranı : %1 Kaydındaki Şerhler: Dosyasında mevcuttur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 06/01/2026 - 10:44

Bitiş Tarih ve Saati: 13/01/2026 - 10:44

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 12/02/2026 - 10:44

Bitiş Tarih ve Saati: 19/02/2026 - 10:44

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.