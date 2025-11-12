T.C. BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değeri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/646 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Tapu Kaydı: Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 980 ada, 8 nolu parselde, 678,63 m² tapu alanlı, 108 / 2555 arsa paylı ve niteliği ‘’ 7 KATLI BETONARME OFİS VE İŞYERİ ‘’ vasıflı taşınmazın, bağımsız bölüm niteliği DUBLEKS BÜRO olan, 3. ve Çatı Kat, 21 nolu bağımsız bölümün tam hissesi satışa konudur.

Mahalli Durumu: Kıymet takdiri yapılması istenilen taşınmaz Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, Eflatun Sokak, OFİS 1071, No:4, İç Kapı No:21 adresinde bulunmakta olup

21 nolu bağımsız bölüm için yerinde yapılan incelemeler ve dosya içerisinde sunulan onaylı ruhsat projesinden alınan mahal listelerindeki veriler değerlendirildiğinde; Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği kapsamında net alan tanımına göre; dosya içerisinde sunulan verilerden elde edilen onaylı ruhsat projesi verilerine göre toplam net kullanım alanı yaklaşık 91,23 m², toplam faydalı kullanım alanı yaklaşık (varsa balkonlar ve teraslar dahil) 120,93 m² ve toplam bürüt kullanım alanı yaklaşık 127,00 m² olarak hesaplanmıştır.

Keşif tarihinde borçluya ait taşınmaz incelenmiş olup hâlihazırda kullanılmamakta ve boş olduğu tespit edilmiştir. Dosya içerisinde sunulan onaylı ruhsat projesi verisine göre Dubleks Büro olan taşınmazın Onaylı ruhsat projesine göre giriş kat ofis ve katlar arası merdiven, Çatı katı ise büro ve teras mahallerinden oluşmakta olup fiili durumda giriş katında lavabo alanı bulunmakta ve çatı katındaki teras alanının ise kapatılarak kapalı konumda kullanıldığı belirtilmiştir. Ofislerin zeminleri laminat parke kaplama, teras alanı zemini seramik kaplamadır. Islak hacimde armatürlerin bulunmadığı belirlenmiştir. Dubleks büronun her katında ayrı girişe imkân veren çelik kapısı bulunmaktadır. Pencereler camlı alüminyum profildir. Binanın dış cephe duvar yüzeyleri dekoratif panelli ve cam cephedir. Taşınmazın bulunduğu yapının ana giriş kapısı camlı alüminyum profil kapı, merdivenler ve giriş holü mermer kaplama, korkuluklar demir profil olup asansör bulunmaktadır. Taşınmaz tek bloklu bitişik nizam iş merkezi içerisinde bulunmakta olup yola cepheli durumdadır. Konu taşınmazın içinde bulunduğu ana taşınmazın tüm katları ticari alan olarak kullanılmaktadır. Çevre yapılar genellikle bitişik nizam 4-6 katlı yapılmıştır. Taşınmaz, belediyeye ait tüm altyapı hizmetlerinden yararlanmaktadır. Ana taşınmaz yaklaşık yürüme mesafesinde Eflatun Sokağa cephe, İzmir Yolu Caddesine 30 m ve Metro İstasyonuna ise 840 m mesafede bulunmaktadır. Kuş uçuşu mesafe ile Bursa Şehir Merkezine (Valilik) 12,85 km uzaklıkta bulunmaktadır.

Kıymeti: 8.475.000,00 TL KDV Oranı: %20

Bu yazılanlar özet bilgilerdir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 07/01/2026 - 11:35 Bitiş Tarih ve Saati: 14/01/2026 - 11:35

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 03/02/2026 - 11:35 Bitiş Tarih ve Saati: 10/02/2026 - 11:35

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.