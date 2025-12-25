T.C. BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değeri yazılı taşınmaz satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/1059 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Tapu Kaydı: Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, 4620 ada, 4 nolu parselde, 3.144,17 m² tapu alanlı, 91 / 8976 arsa paylı ve niteliği ‘’ ON KATLI BETONARME OFİS, İŞYERİ VE ARSASI ‘’ vasıflı taşınmazın, bağımsız bölüm niteliği OFİS olan, 1. Kat, 17 nolu bağımsız bölümün tam hissesi satışa konudur.

Mahalli Durumu: Kıymet takdiri yapılması istenilen taşınmaz Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Odunluk Mahallesi, İbrahim İşsevenler Caddesi, Ofis kare İş Merkezi, No:12, İç Kapı No:17 adresinde bulunmakta olup taşınmazın bulunduğu ana taşınmaz tek bloklu ayrık nizam iş merkezi içerisinde bulunmakta ve bağımsız bölümün bulunduğu bina; 2 Bodrum Kat, Zemin Kat ve 8 Normal Kat olmak üzere toplam 11 katlı B.A. karkas nitelikte yapılmıştır. Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği kapsamında net alan tanımına göre; onaylı ruhsat projesi verilerine göre toplam net kullanım alanı yaklaşık 50,10 m², toplam faydalı kullanım alanı yaklaşık (varsa balkonlar ve teraslar dahil) 50,10 m² ve toplam bürüt kullanım alanı yaklaşık 58,00 m² olarak hesaplanmıştır.

Keşif tarihinde borçluya ait taşınmaz incelenmiş olup hâlihazırda kullanılmakta olduğu tespit edilmiştir. Dosya içerisinde sunulan onaylı ruhsat projesi verisine göre Büro/İş Yeri nitelikli taşınmaz; antre-hol, mutfak, wc ve büro mahallerinden teşkil edilmiş olup onaylı ruhsat projesinde balkon olarak bulunan alanın fiili durumda büro alanına dahil edildiği belirlenmiştir. Büro ve antre-hol zeminleri laminant parke kaplama, mutfak alanı zemini seramik kaplamadır. Hacimlerin duvarları sıva üzeri boyalıdır. Mutfakta alt-üst dolap arasında tezgâh bulunmaktadır. Wc alanlarının zemin ile duvarlarının 1 / 2 kısmı seramik kaplamadır. Giriş kapısı çelik kapı, iç kapıları ahşap panel kapıdır. Isıtma merkezi sistem ısıtma sistemi ile yapılmaktadır. Binanın dış cephe duvar yüzeyleri cam cephedir. Taşınmazın bulunduğu yapının ana giriş kapısı camlı alüminyum profil kapı, merdivenler ve giriş holü mermer kaplama, korkuluklar alüminyum profil olup asansör bulunmaktadır. Taşınmaz tek bloklu ayrık nizam iş merkezi içerisinde bulunmakta olup girişte karşılama bölümü bulunmaktadır.

Kıymeti : 6.500.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Bu yazılanlar özet bilgilerdir. Ayrıntılar ve Şartlar Satış İlanında Mevcut Olup Satışa İştirak Edenlerin Şartnameyi - Satış İlanını ve Eklerini Görmüş ve Münderecatını Kabul Etmiş Sayılacakları İlan Olunur.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 11/02/2026 - 11:35

Bitiş Tarih ve Saati : 18/02/2026 - 11:35

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 17/03/2026 - 11:35

Bitiş Tarih ve Saati : 24/03/2026 - 11:35

23/12/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.