T.C. BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/798 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Bursa İl, Nilüfer İlçe, DEMİRCİ Mahalle/Köy, 3530 Ada, 1 Parsel, Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, 3530 ada, 1 nolu parselde, 4.100,00 m² tapu alanlı, kat mülkiyetine 1 / 8 arsa paylı ve niteliği `? 8 Adet 3 Er Katlı Betonarme Bina `? vasıflı taşınmazın, bağımsız bölüm niteliği dubleks mesken olan, A Blok, Zemin + 1.Kat + Çatı Katı, 1 nolu bağımsız bölümün tam hisseli şekilde satılacaktır.

A)-TAPU KAYDI: Beyan; Yönetim Planı:29.12.2005 Beyan; KM ne çevrilmiştir. Beyan; Aile Konutudur. Şerh:İcrai ve ihtiyati hacizler vardır.Şerh:Müdürlüğümüzce rehin takibine geçilmiştir ve satışa gidilecektir şerhi vardır.İpotek:Alacaklı bankanın ipoteği vardır.

B)- İMAR DURUMU: Nilüfer Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü?nün gönderdiği dosya içerisinde bulunan bilgilere göre; Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, 3530 ada, 1 nolu parselde, 1 / 1000 ölçekli Nilüfer Güneybatı Aksı Gelime Bölgesi Uygulama İmar Planı kapsamında, Ayrık Nizam, 2 kat, Emsal:0.40 Konut Alanda kalmakta olduğu belirtilmektedir. Proje Ruhsat Tarihi 30/03/2011 Üçevler Mahallesi, Dinar Sokakta 2025 yılı arsa rayiç bedelinin 2.379,52 TL olduğu tespit edilmiştir.

C)TAŞINMAZIN MAHALLİ DURUMU: Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Üçevler* Mahallesi, Dinar Sokak, Park Villa Sitesi, A Blok, No:96 adresinde bulunmakta olup taşınmazın bulunduğu ana taşınmaz 8 bloktan müteşekkil ayrık nizam villa olup bu yapı; Bodrum Kat, Zemin Kat, 1Normal Kat ve Çatı Katı olmak üzere toplam 4 katlı B.A. karkas nitelikte villa şeklindedir. Planlı alanlar onaylı ruhsat projesi verilerine göre toplam net kullanım alanı 234,47 m²,bürüt kullanım alanı 328,00 m² olarak hesaplanmıştır.Taşınmazın çevresindeki yapılar genellikle ayrık nizam 2-3 katlı yapılmıştır. Taşınmaz, belediyeye ait tüm altyapı hizmetlerinden yararlanmaktadır. Taşınmazın içinde bulunduğu parsel yaklaşık yürüme mesafesinde Dinar Sokak ve Doğa Sokağa cephe, Öğretmenler Caddesine 180 m ve Arda Caddesine ise 330 m mesafede bulunmaktadır. Kuş uçuşu mesafe ile Bursa Şehir Merkezine 10,30 km uzaklıkta bulunmaktadır. Taşınmazın hâlihazırda mesken olarak kullanılmakta olduğu ve 4 Katlı Villa tarzı olan taşınmazın, Bodrum Kat; oda ve katlar arası merdiven mahallerinden, Zemin Kat; salon, mutfak, antre-hol, wc ve katlar arası merdivenle çıkılan 1.Kat; 3 oda, hol, banyo-wc, duş,balkon, Çatı Katı ise; oda + mutfak nişi, antre-hol ve teras mahallerinden teşkil edilmiş olup taşınmazdaki salon, odalar ve antre-hol alanlarının zeminleri laminant parke kaplama, mutfak alanı zeminleri seramik kaplamadır. Bodrum kat zeminleri seramik kaplamadır. Hacimlerin duvarları sıva üzeri boyalı olup tavan duvar birleşimlerinde alçıpan asma tavan uygulaması bulunmaktadır. Mutfakta alt-üst dolap arasında çimstone tezgâh bulunmaktadır. Banyo, wc, duş, wc lerin zemin duvar kaplamaları seramik kaplama olup duş kabin bulunmaktadır.Taşınmazda katlar arası merdivenleri mermer kaplamadır. Taşınmazın giriş kapısı ve iç kapıları ahşap panel kapıdır. Pencereler çift camlı pvc doğramadır. Isıtma doğalgaz kombili panel radyatör sistemi ile yapılmaktadır. Isı merkezi (kombi ve elektrik donanımları) girişi bina dışından yapılmış bir oda içine yerleştirilmiştir. Binanın dış cephe duvar yüzeyleri sıva üzeri boyalı olup pencere kenarlarında söve uygulaması bulunmaktadır. Parselin çevresi ihata duvarı ile çevrili olup parselde yapı dışında kalan kısımlar peyzaj, açık otopark ve bahçe alanı olarak kullanılmaktadır. Bu bilgiler bilirkişi raporundan alınmıştır.

Kıymeti : 22.500.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 05/03/2026 - 10:12

Bitiş Tarih ve Saati : 12/03/2026 - 10:12

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 30/03/2026 - 10:12

Bitiş Tarih ve Saati : 06/04/2026 - 10:12

15/01/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.