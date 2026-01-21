T.C. BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/448 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1-Taşınmazın Tapu Kaydı: Taşınmaz, Bursa İli, Gürsu İlçesi, Kurtuluş Mahallesi 295 ada, 2 nolu parselde, 1.Kat 2 Bağımsız Bölüm no ile, 70/191 Arsa Payıyla, Konut Bağımsız Bölüm niteliği ile 3 katlı Betonarme Apartman Ana Taşınmaz niteliği ile 191,70 m2 alanda, tam hisse ile Kat Mülkiyetli olarak kayıtlıdır. Taşınmaza ait Tapu Kaydının Şerh/Beyan/İrtifak bölümünde Yönetim Planı:02/11/2012,...KM ne çevrilmiştir, AT...KM ne Çevrilmiştir beyanları, 1 Adet Rehin Üzerinde İpoteğin Paraya Çevrilmesi Şerhi, 1 adet satışa gidilmiştir şerhi ve 1 Adet İpotek Bilgisi mevcuttur. 2-İmar Durumu:Taşınmaz 1/1000 Ölçekli Gürsu Uygulama İmar Planı kapsamında Bitişik Nizam 3 Kat H=9,50 m, yapılaşma şartları ile Yerleşik Konut Alanında kalmaktadır.3-Yapı Ruhsatı-Mimari Proje:Taşınmazın 19.02.2012 tarih ve 189 nolu Yapı Ruhsatı mevcuttur. Taşınmazın mimari projesindeki net alanı 113,83 m2 dir. 4-Arsa Rayiç Bedeli Taşınmazın cepheli olduğu Hasanpaşa Caddesi'nin 2025 yılı arsa rayiç bedeli 992,51 TL/m2 dir. 5-Konumu: Kuş uçuşu ve yaklaşık olarak Ankara Yolu Caddesi'nin ve metro istasyonu'nun 2 km kuzeyinde, Gürsu İlçe Merkezinin 800 m kuzeyinde, Şehit Cüneyt Yıldız caddesi'nin 260 m batısında, Hasanpaşa Caddesi'ne cepheli konumdadır.6-Taşınmazın Özellikleri : Ana Taşınmaz :Kurtuluş Mah. Hasanpaşa Cad. No.24 Kat.1 D.2 Gürsu/Bursa adresinde bulunmaktadır. Blok zemin kat ve adet normal kattan müteşekkil B.a. Karkas iskeletli bir yapıdır. Blok asansörsüzdür. Merdiven basamakları ve sahanlıkları mermer kaplamalı, korkulukları alüminyum profildir. Yapı yıpranma payını % 15 olarak tespit etmekteyiz. Dairenin Özellikleri: Bloğun 1.katında yer alan 2 nolu dairedir. Daire, antre, salon, 3 oda, banyo, ebeveyn banyosu, mutfak, tuvalet ve 2 adet balkondan müteşekkildir. Dış kapı çelik, iç kapılar amerikan, pencereler pvc doğramadır. Döşemeler laminat parke, ıslak alanlarda seramik kaplıdır. Tavanlarda kartonpiyer tatbik olunmuştur. Mutfakta mermerit tezgah ve akrilik dolap mevcuttur. Banyoda duşa kabin, klozet ve ayaklı lavabo mevcuttur. Ön balkon cam balkon şeklindedir. Isınma doğalgaz kombi sistemdir.Alanı net 113,83 m2 dir. Bu bilgiler bilirkişi raporundan alınmıştır.

Kıymeti : 3.750.000,00 TL KDV Oranı : %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 24/03/2026 - 10:18

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 31/03/2026 - 10:18

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 21/04/2026 - 10:18

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati: 28/04/2026 - 10:18

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.