T.C. BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/70 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri: Satışa konu taşınmaz Bursa İli Osmangazi İlçesi Çukurca Mah. 4785 Ada 28 Parselde, tarla Ana Taşınmaz niteliği ile 5.097,46 m2 Ana Taşınmaz Yüzölçümü ile, tam hisse ile Mİ** TA** ÜR** SA** VE** DI** Tİ** Lİ** Şİ** adına kayıtlıdır.

Beyan: Diğer ( Konusu Parsel Büyükova Koruma alanı içerisindedir. Onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisinde kalmaması halihnde 5403 SK kapsamında izin alınmadan tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz) tarih :14/08/2023 sayı :9690242

(Tapu kaydının beyanlar bölümünde belirtilen şerhlere ilişkin taşınmaz bu beyanlarla birlikte tescil edilecek olup, ihale alıcısı bu şerhlerin doğurduğu hukuki ve cezai sorumlulukları kabul etmiş sayılır.

Konumu: Satışa konu taşınmazın yer aldığı parsel, kuş uçuşu ve yaklaşık olarak Bursa İl Merkezi kabul olunan Heykel'in 5,5 km kuzeyinde, Yalova Yolu Caddesi'nin 2 km batısında, Avrupa Konseyi Bulvarının 1,2 km kuzeyinde, Çukurca Mah. de 4.Çukur Sokak'a cepheli komdadır. Ekteki parsel sorgu uydu görüntüsünde parselin konumu görülmektedir. Taşınmazın Özellikleri: Parsel fiilen meyve fidanlığı niteliklidir. Parsel üzerinde çeşitli meyve (ayva, kiraz vb.) ağaçları mevcuttur. Parsel 4.Çukur Sokak' a cephelidir. Arazi düz konumdadır. Parsele ulaşım resmi kadastro yolu ile mümkündür. Keşif sırasında damlama sulama sistemi tespit edilmiştir. Taşınmazın Kıymeti: Taşınmazın bulunduğu mahal ve mahallerdeki emsalleri, konumu, ebadı, yüzölçümü, ticari akarı, çevre imar faaliyeti, yapılaşma durumu, toprak yapısı yol durumu, ulaşım durumu ve ulaşımın kolaylık veya zorluk durumu, yerleşim yerlerine olan uzaklığı, parselin yüzölçümü, geometrik şekli ve coğrafi konumu, çevrenin gelişmişlik durumu, çevre arazilerin rayiç değerleri, taşınmaza emsal teşkil edecek parsel değerleri, soğuk hava depolarına, boylama ve tasnifleme tesislerine, yola ve yerleşim yerlerine yakınlığı, bitki örtüsü, tarımsal kapasitesi, büyük tüketim merkezlerine yakınlığı, tarımsal depolama ve soğuk hava tesislerine yakınlığı gibi kriterler ve taşınmazın bulunduğu yer ve konum göz önüne alınarak, değerini artırıcı objektif unsurların varlığı ile bölgedeki emsal satışlar ve rayiç bedeller bir bütün olarak değerlendirildiğinde, davaya konu taşınmazın birim arazi değerini, üzerindeki muhdesatlar dahil 29.04.2025 keşif tarihi itibariyle 3.000 TL/m2 olarak takdir ve tespit edilmiştir.

İmar Durumu: Şartname ilan va dosyasındadır

Kıymeti: 15.292.380,00 TL

KDV Oranı: %20

Kaydındaki Şerhler: İstanbul 14. Asliye Ticaret Mahkemesinin 2016/647 esas sayılı dosyasından konulan ihtiyati tedbir şerhi, icrai ve kamu hacizleri vardır ( İlgili taşınmaz üzerinde ihtiyati tedbir şerhinin bulunması halinde ilgili şerhin kaldırılmasına yönelik tüm iş ve işlemler ihale alıcısına aittir)

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 26/03/2026 - 11:30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 02/04/2026 - 11:30

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 29/04/2026 - 11:30

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bitiş Tarih ve Saati : 06/05/2026 - 11:30

21/01/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.