T.C. BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup 2025/1087 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1-Özellikleri: Satışa konu taşınmaz Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Demirci Mahallesi, 3317 ada, 1 parsel, 13.040,00 m2 arsa üzerinde, ana gayrimenkul "Arsa" niteliği ile kayıtlı, "Dubleks Dükkan" nitelikli, A blok, 28 nolu bağımsız bölüm, 1.bodrum+zemin katta, 154/15181 cilt/sayfa no ve 185/65216 arsa payı ile "C** G** G*D*İ** T** H** LTD. ŞTİ." adına (1/1) hisse oranında kayıtlı taşınmazdır Taşınmaz Bursa ili, Nilüfer İlçesi, tapu kayıtlarında Demirci yerleşimde Üçevler Mahallesi İzmir Yolu Caddesi, Westpoint Sitesi, A blok, Dış Kapı No: 241A/AD, BB No:28 posta adresinde yer almaktadır. Taşınmaz caddeye kuzeyinden cephelidir. Değerleme konusu taşınmazın yakın çevresinde Metro Grossmarket, Küçük Sanayi Sitesi ve benzer mesken grupları bulunmaktadır. Sosyal imkânlar kısa mesafede karşılanabilmektedir. Taşınmaza toplu taşıma ile ulaşım kolaydır. Tüm elektrik, su, kanalizasyon vb altyapı hizmetleri tamamlanmış durumdadır.

Ana Taşınmaz Özellikleri; Ana taşınmaz; 13.040,00 m² arsa üzerinde dört blok olarak inşa edilmiştir. Taşınmazın dahilinde bulunduğu A blok, 5 Bodrum + zemin normal kattan oluşmaktadır. 6 katlı, 36 adet 1. bodrum+zemin katlı dubleks dükkan nitelikli bağımsız bölüm içermektedir. Betonarme tarzında, 3/A yapı sınıfında olduğu incelenen belgelere istinaden tespit edilmiştir. Dükkan girişleri 1. bodrum kat seviyesinden sağlanmaktadır. Mimari projesine göre; binanın 5, 4, 3, ve 2. Bodrum katlarında otopark, sığınak ve ortak alanlar; 1. Bodrum + zemin katında 36 adet dubleks dükkan bulunmaktadır. Dış cephesi klasik sıva üzeri dış cephe boyalıdır. Ana giriş kapısı alüminyum doğramadır. Taşınmazın yer aldığı binanın 2018 yılında inşaatına başlanmış olup yaklaşık 7 yaşındadır. Sitede; kapalı otopark, pilates ve fitness, oyun odası, çocuk oyun alanı, cep sineması, yetişkin oyun alanı gibi sosyal donatılar bulunmaktadır.

Bağımsız Bölüm Özellikleri; Taşınmaz dubleks dükkan nitelikli olup güneydoğu cephelidir. Dükkan site içerisine bakmaktadır. Projesine göre; 101,72 (1.B:65,28+Z:36,44) m² net alanlı, 108 (1.B:69+Z:39) m² brüt kullanım alanına ve 34,97 m² teras alanına sahiptir. Projesine göre 1. Bodrum katı tek bölme, wc ve teras; zemin katı tek bölmeden oluşmaktadır. Dükkan girişi 1. Bodrum kattan sağlanmaktadır. Giriş kapısı ve camekanı alüminyum doğrama, zeminleri seramik kaplı, duvarlar saten boyalı ve tavanlar dekoratif asma tavandır. Isıtma sistemi klimadır. Fiili durumu kafe olarak kullanılmaktadır.

İmar Durumu: Şartname, ilan ve dosyasındadır

Kıymeti: 7.250.000,00 TL KDV Oranı : %20 Kaydındaki Şerhler: Banka lehine ipotek 150/c şerhi ve icrai hacizler vardır

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 02/04/2026 - 12:25

Bitiş Tarih ve Saati : 09/04/2026 - 12:25

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 30/04/2026 - 12:25

Bitiş Tarih ve Saati : 07/05/2026 - 12:25

2- Özellikleri: Satışa konu taşınmaz Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 8016 ada 3 parsel, 2.392,22 m2 arsa üzerinde, ana gayrimenkul "1 Adet 7 Katlı 1 Adet Onüç Katlı Betonarme Apartman Ve Arsası" niteliği ile kayıtlı, "Mesken" nitelikli B blok, 23 nolu bağımsız bölüm, 2. katta, 159/15675 cilt/sayfa no ve 23/4816 arsa payı ile "G** A** " adına (1/1) hisse oranında kayıtlı olan taşınmazdır. Dosyaya esas taşınmaz, Bursa İli, Nilüfer İlçesi, tapu kayıtlarında Ertuğrul yerleşimde 23 Nisan Mahallesi, Araslı Sokak, Tarz 23 Nisan Sitesi, B blok, No:10B/23 posta adresinde yer almaktadır. Taşınmaz, Araslı Sokaka güneyinden cepheli konumdadır. Bölge konut mıntıkası şeklinde teşekkül göstermektedir. Yakın çevresinde İzmir Yolu Caddesi, Bülent Ecevit Caddesi ve benzer yapılar yer almaktadır. Özel araç ve toplu taşıma ile ulaşım imkanları kolaydır.

Ana Taşınmaz Özellikleri; Ana taşınmaz; 2.392,22 m² arsa üzerine A ve B blok olarak inşa edilmiştir. Taşınmazın dahilinde bulunduğu B blok, 2 bodrum + zemin+10 normal kat+çatı katından oluşmaktadır. Betonarme tarzında, 4/C yapı sınıfında olduğu incelenen belgelere istinaden tespit edilmiştir. Bina girişi 1. bodrum kat seviyesinden sağlanmaktadır. Mimari projesine göre; binanın 2.ve 1. Bodrum katında otopark ve ortak alanlar, zemin ve 9 normal normal katının her birinde sekizer adet mesken, 10+çatı katında 12 adet dubleks mesken olmak üzere binada toplamda 92 bağımsız bölüm bulunmaktadır. Dış cephesi klasik sıva üzeri dış cephe boyalıdır. Ana giriş kapısı demir doğramadır. Binada ısınma kombi ile sağlanmaktadır. Binada asansör ve kapalı otopark bulunmaktadır.

Bağımsız Bölüm Özellikleri; Taşınmaz mesken vasfında olup bina girişine ön cephede yer almaktadır. Taşınmaz mimari projesine göre salon+mutfak nişi, 1 adet oda, banyo, balkon ve antre bölümlerinden oluşmaktadır. Projesine göre 49,05 m² net alanlı olup 5,25m² alanlı balkon dahil 62 m² brüt yasal alana sahiptir. Taşınmaz güney cephelidir. İç mekan özellikleri; Taşınmazın salon ve oda zeminleri laminant parke kaplı, mutfak ve hol zeminleri seramik kaplı, duvarlar ve tavanlar saten boyalıdır. Giriş kapısı çelik kapı, iç kapıları ahşap doğrama ve pencereleri PVC doğramadır. Islak hacimleri seramik kaplıdır. Isıtma sistemi doğalgaz yakıtlı kombidir. Fiili durumu meskendir.

İmar Durumu: Şartname, ilan ve dosyasındadır Kıymeti : 3.900.000,00 TL KDV Oranı: %10 Kaydındaki Şerhler: Banka lehine ipotek 150/c şerhi, kamu haczi ve icrai hacizler ile Türkiye Elektrik İletim A.Ş lehine irtifak kaydı vardır

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 02/04/2026 - 14:05

Bitiş Tarih ve Saati : 09/04/2026 - 14:05

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 30/04/2026 - 14:05

Bitiş Tarih ve Saati : 07/05/2026 - 14:05

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.