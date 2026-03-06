T.C. BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/924 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1-Taşınmazın Tapu Kaydı: Taşınmaz, Bursa İli Kestel İlçesi Alaçam Mahallesi Köyiçi Mevkii 113 ada 1 nolu parselde, Bahçe Kargir Ev Ana Taşınmaz niteliği ile 301,98 m2 alanda, Tam Hisse ile OS** kızı Borçlu NU** TE** adına kayıtlıdır. Taşınmazın Tapu Kaydının Şerh/Beyan/İrtifak/İpotek bölümünde, 1Adet İpotek Bilgisi mevcuttur.

2-Taşınmazın İmar Durumu, Ruhsat ve Mimari Proje Bilgileri: Taşınmaz 1/1000 Ölçekli Alaçam Mah. Revizyonu Uygulama İmar Planında Blok Nizam 2 Kat H=8,50 m, Konut Alanında kalmaktadır.

3- Arsa Rayiç Değeri: Parselin cepheli olduğu, Okul Sokak'ın 2025 Yılı Arsa Rayiç Değeri 264,65 TL/m2 dir.

4-Taşınmazın Konumu: Taşınmaz kuş uçuşu ve yaklaşık olarak, Bursa İl Merkezi kabul olunan Heykel'in 21 km güneydoğusunda, Ankara Yolu Caddesi'nin 10 km güneyinde, Kestel İlçe merkezinin 12 km güneydoğusunda, Uludağ Zirve'nin yatayda 8 km kuzey doğusunda, Alaçam eski köy meydanının 250 m güneyinde, Alaçam Mahallesinde tali nitelikli Okul Sokak'a cepheli konumdadır. Ekli parsel sorgu uydu görüntüsünde parselin konumu görülmektedir.

5- Halihazır Durumu: Parsel üzerindeki yapıların niteliği aşağıda belirtilmiştir.a) Bahçe kotuna göre zemin katı hayvan ahırı,1.katı konut olarak kullanılan, iki katta toplam 220 m2 alanlı, betonarme karkas yapı :Zemin kattaki hayvan ahırı, ahşap kapılı, zemini kaplamasız, % 32 yıpranma paylı bir yapıdır. Bu katın yapı inşaat seviyesinin % 50 olarak tespit etmekteyiz.1.katta yer alan (yol kotuna göre zemin kat) daire, antre, salon, 2 oda, mutfak, banyo, tuvalet ve balkondan müteşekkildir. Dairede dış kapı çelik, iç kapılar amerikan panel, pencereler renkli pvc doğramadır.Döşemeler laminat parke, ıslak alanlarda seramik kaplıdır.Mutfakta mermerit tezgah ve suntalem dolap, banyoda duşa kabin ve klozet mevcuttur.Daire katı yakıt soba ısıtmalıdır.Marsilya tipi kiremit kaplı çatıda, güneş enerji sistemi mevcuttur. b)Ahşap baraka: 20 m2 alanındaki, odunluk kömürlük amaçlı ahşap baraka yapısının yıpranma payı % 50 dir.c)Parsel sınırı ve istinat amaçlı taş duvar : Duvarın uzunluğu 18,00 m, ortalama yüksekliği 3,50 m dir. Yıpranma payını % 32 olarak belirlemekteyiz.Taşınmaz fiili yerleşim mahallinde yer almakta olup, belediye ve alt yapı hizmetlerinden yararlanmaktadır.

6-Taşınmazın Kıymeti:Taşınmazın bulunduğu bölgelerdeki emsalleri, konumu, büyüklükleri, yapı sınıfı ve yapı özellikleri, yapılaşma durumu, ticari özellikleri, yapım yılları ve yıpranma payları, ulaşım ve tüm belediye altyapı hizmetlerinden yararlanma önceliği ile tüm çevresel etkilerde dikkate alınarak piyasa alım satım karşılaştırmalarına göre söz konusu taşınmazın kıymeti aşağıdaki gibidir.

Taşınmazın arsa ve yapı dahil tam hissesinin 23.09.2025 keşif tarihi itibarıyla değeri :

Arsa Değeri : 301,98 m2 x 17.500 TL/m2 := 5.284.650 TL

Zemin Kat Hayvan Ahırı : 110 m2 x 17.100 TL/m2 x (1,00 - 0,50) x (1,00 - 0,32)= 639.540 TL

1.Kat Dairesi Yapı Değeri : 110 m2 x 17.100 TL/m2 x (1,00 - 0,32 ) = 1.279.080 TL

Çatı Güneş Enerji Sistemi Temin ve Montajı (maktuen) = 60.000 TL

Ahşap Baraka : 20 m2 x 2.100 TL/m2 x (1,00 - 0,50) = 21.000 TL

İstinat Duvarı : 18,00 m x 3,50 m x 3.300 TL/m2 x (1,00 - 0,32) =+ 141.372 TL

Taşınmazın Toplam Değeri : 7.425.642 TL

7-SONUÇ: Kıymet Takdirine konu, Bursa İli Kestel İlçesi Alaçam Mahallesi Köyiçi Mevkii 113 ada 1 nolu parselde kayıtlı taşınmazın, serbest piyasa sürüm değeri 23.09.2025 keşif tarihi itibarıyla 7.425.642 TL’sıdır. Borçlu NU** TE** taşınmaza tam hisseyle maliktir. İş bu raporumuz, tarafımızdan tanzim ve imza edilerek, gereği için Sayın Müdürlüğünüzün takdirlerine saygı ile arz olunur.

Adresi: Bursa İli Kestel İlçesi Alaçam Mahallesi 113 Ada 1 Parsel Kestel / BURSA Yüzölçümü : 301,98 m2

Kıymeti : 7.425.642,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 02/06/2026 - 10:11

Bitiş Tarih ve Saati : 09/06/2026 - 10:11

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 25/06/2026 - 10:11

Bitiş Tarih ve Saati : 02/07/2026 - 10:11

04/03/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.