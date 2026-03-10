T.C. BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/1154 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1.1-Taşınmazın Tapu Kaydı: Nilüfer Tapu Müdürlüğü’nün taşınmaza ait tapu kayıt örneğine göre; Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Görükle/Dumlupınar Mahallesi, 5525 ada, 2 nolu parselde, 2.833,47 m² tapu alanlı, 2 / 74 arsa paylı ve niteliği ‘’ ARSA ‘’ vasıflı taşınmazın, bağımsız bölüm niteliği KONUT olan, B Blok, 2. Kat, 5 nolu bağımsız bölüm Yönetim Planı: 07/05/2018

1.2-İmar Durumu: Nilüfer Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E-İMAR Sistemi verilerine ve dosya içerisinde bulunan verilere göre; Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Görükle/Dumlupınar Mahallesi, 5525 ada, 2 nolu parselde, 1/1000 ölçekli Görükle Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında Ayrık nizam, 5 Kat, Emsal: 1.25, Bina Yüksekliği: 15.50 m Konut Alanında kalmakta olduğu belirlenmiştir. Heyetimizce Web Tapu sisteminden yapılan incelemelerde ve dosya içerisinde bulunan Nilüfer Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün verilere göre; borçluya ait taşınmazın bulunduğu ana gayrimenkulün yazı ekinde Proje Ruhsat Tarihi 28/09/2006 olduğu belirtilmiştir. Nilüfer Belediyesi E-Belediye sisteminden alınan; Ana gayrimenkulün cepheli olduğu Dumlupınar* Mahallesi, Tüter Caddesinin 2025 yılı arsa rayiç bedelinin 763,49 TL olduğu tespit edilmiştir.

1.3-Mahalli Durumu: Kıymet takdiri yapılması istenilen taşınmaz Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Dumlupınar* Mahallesi, Tüter Caddesi, Elit – 1 Sitesi, B Blok, No:88B, İç Kapı No:5 adresinde bulunmakta olup taşınmazın bulunduğu ana taşınmaz dört bloklu ayrık nizam site içerisinde bulunmakta ve bağımsız bölümün bulunduğu bina; Zemin Kat ve 4 Normal Kat olmak üzere toplam 5 katlı B.A. karkas nitelikte yapılmıştır. B Blok, 5 nolu bağımsız bölüm için yerinde yapılan incelemeler ve dosya içerisinde sunulan onaylı ruhsat projesinden alınan mahal listelerindeki veriler değerlendirildiğinde; Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği kapsamında net alan tanımına göre; onaylı ruhsat projesi verilerine göre katlarının toplam net kullanım alanı yaklaşık 101,76 m², toplam faydalı kullanım alanı yaklaşık (balkonlar dahil) 119,16 m² ve toplam bürüt kullanım alanı yaklaşık 134,00 m² olarak hesaplanmıştır. Yapının hâlihazır durumu ve diğer teknik özellikleri ise aşağıda belirtilen şekilde tespit edilmiştir. Keşif tarihinde borçluya ait taşınmaz incelenmiş olup hâlihazırda kullanılmakta olduğu tespit edilmiştir. Onaylı ruhsat projesi verisine göre Mesken nitelikli taşınmaz; salon, 3 oda, mutfak, antre-hol, banyo-wc, duş, wc ve 2 balkon mahallerinden teşkil edilmiş olup salon ve odaların zeminleri laminant parke kaplama, mutfak alanı zemini seramik kaplamadır. Hacimlerin duvarları sıva üzeri boyalı olup kartonpiyer uygulaması bulunmaktadır. Mutfakta alt-üst dolap arasında mermerit tezgâh bulunmaktadır. Banyo-wc, duş ve wc alanının zemin duvar kaplamaları seramik kaplama olup duş kabin bulunmaktadır. Giriş kapısı çelik kapı, iç kapıları ahşap panel kapıdır. Pencereler camlı pvc profildir. Isıtma panel radyatör sistemi ile yapılmaktadır. Binanın dış cephe duvar yüzeyleri sıva üzeri boyalıdır. Taşınmazın bulunduğu yapının ana giriş kapısı camlı demir kapı, merdivenler ve giriş holü mermer kaplama, korkuluklar demir profil olup asansör bulunmaktadır. Taşınmaz 4 bloklu ayrık nizam apartman içerisinde bulunmakta olup parsel içerisinde peyzaj alanları ve açık otopark alanı bulunmaktadır. Konu taşınmazın içinde bulunduğu ana taşınmazın katları mesken olarak kullanılmaktadır. Taşınmaz, belediyeye ait tüm altyapı hizmetlerinden yararlanmaktadır. Ana taşınmaz yaklaşık yürüme mesafesinde Tüter Caddesine cephe, Anafartalar Caddesine 100 m ve Atatürk Bulvarına ise 750 m mesafede bulunmaktadır. Kuş uçuşu mesafe ile Bursa Şehir Merkezine (Valilik) 20,25 km uzaklıkta bulunmaktadır.

1.4-Taşınmazın Kıymeti: Borçluya ait taşınmazın bulunduğu bölgelerdeki emsalleri, konumu, büyüklükleri, yapı sınıfı ve yapı özellikleri, yapılaşma durumu, ticari özellikleri, yapım yılları ve yıpranma payları, ulaşım ve tüm belediye altyapı hizmetlerinden yararlanma önceliği ile tüm çevresel etkilerde dikkate alınarak piyasa alım satım karşılaştırmalarına göre söz konusu taşınmazın kıymeti aşağıdaki gibidir.

5525 Ada; 2 Parsel; B Blok; 5 Nolu Bağımsız Bölümün Kıymeti; 4.900.000,00 TL ( Dörtmilyondokuzyüzbin Türk Lirası )

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 09/06/2026 - 10:04

Bitiş Tarih ve Saati : 16/06/2026 - 10:04

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 02/07/2026 - 10:04

Bitiş Tarih ve Saati : 09/07/2026 - 10:04

05/03/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.