T.C. BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/102 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İl, Nilüfer İlçe, GÜMÜŞTEPE Mahalle/Köy, 3584 Ada, 1 Parsel, T Blok, 1 Nolu Bağımsız Bölüm satışa çıkarılmıştır. Parsel üzerinde 23 adet villa şeklinde inşa edilmiş betonarme bina bulunmaktadır. Otopark parsel içerisinde çözülmüştür. Binaya bahçeye açılan, demir doğramadan imal edilen ana giriş kapısından girilmektedir. Ön kısmında bakımlı bahçe mevcuttur. Taşınmaz doğalgazlı olup petek ile ısıtılmaktadır. T blok 1 nolu mesken tripleks villa olup; zemin katında; antre, hol, salon, amerikan mutfak, kiler ve wc, birinci kat hol, üç oda, 2 banyo (biri ebeveynbanyosu) ve 2 balkon, çatı katı; iki oda, wc ve terastan oluşmaktadır. Salon ve odaların zemini laminat parke, ıslak satıhlar seramik kaplıdır. Mutfak tezgahı çimstone olup tezgah altında ve üstünde dolap vardır. Balkon camekan ile kapatılmıştır. Daire kapısı çelik, iç kapılar amerikan panel, pencereler pvc den yapılmıştır. Duvarların bir kısmı saten boyalı bir kısmı dekoratif duvar kağıdı ile kaplanmıştır. Banyolarda da duşakabin, hilton lavabo ve klozet bulunmaktadır. Duvarları tavana kadar fayans kaplıdır. Bina net: 231,25m2, brüt 300 m2 alanındadır. Bina yaklaşık 18 yaşındadır. Gayrimenkulün bulunduğu bölge şehir merkezine ortalama 8,8 km mesafede batıdadır. Yakın çevrede konut olarak kullanılan blok ve ayrık nizam binalar vardır. Parselin cephe aldığı yollar asfalt ile kaplıdır. Bölgede kamu hizmetleri mevcuttur. Toplu taşıma araçlarıyla taşınmaza ulaşım imkanı vardır. Bölgede otopark sıkıntısı yaşanmamaktadır. Taşınmaza ait 05/06/2007 tarihli yapı ruhsatı belgeleri olup 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında olan yerlerden değildir.

Adresi : Gümüştepe (Kültür) Mah. Bağlayan Sokak No: 52 Adresinde Bulunan T Blok, 1 No Nilüfer / BURSA

Yüzölçümü : 9.023,2 m2

Arsa Payı : 1/28

İmar Durumu :Var , İnşaat tarzı taşınmazın tamamının 1/1000 ölçekli uygulama imar planı kapsamında Ayrık Nizam 3 katlı konut alanında kaldığı belirtilmektedir.

Kıymeti : 14.257.859,18 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: "Yönetim Planı: 04/03/2008", "Diger (Konusu: İ, K, S, U, Z Bloklarda cins Tashihi ve kat mülkiyeti işlemi yapılmamıştır ) Tarih - Sayı:", "AT İ-K-S-U BLOKLAR NATAMAM OLUP. DİĞER BLOKLAR KM ne Çevrilmiştir." beyanları ve ipotek şerhi mevcuttur. İpotek şerhi terkin edilerek tescil verilecektir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 28/05/2026 - 10:11

Bitiş Tarih ve Saati : 04/06/2026 - 10:11

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 24/06/2026 - 10:11

Bitiş Tarih ve Saati : 01/07/2026 - 10:11

23/03/2026

(İİK m.114 ve m.126)