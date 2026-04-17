T.C. BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/474 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1-140 ADA 314 PARSEL

1.1.Taşınmazın Tapu Kaydı: Taşınmaz, Bursa İli, Kestel İlçesi, Kayacık Mah. Çınarpınar Mevkii 140 Ada 314 Parsel noda, Tarla Ana Taşınmaz Niteliği ile, 7.856,43 m² yüzölçümünde, tam hissede H* oğlu Borçlu D* S* adına kayıtlıdır. Tapu kaydında, 1 Adet İrtifak, 12 Adet İhtiyati Haciz Şerhi ve 3 Adet İcrai Haciz Şerhi mevcuttur. İrtifak : D.S.İ. Lehine 112,19 m2 Daimi İrtifak Hakkı Vardır.

1.2.İmar Durumu: Taşınmaz 1/1000 Ölçekli İmar Planınında yer almamaktadır.

1.3.Taşınmazın Konumu: Kıymet Takdirine konu taşınmaz, kuş uçuşu ve yaklaşık olarak Kestel İlçe merkezinin 12 km kuzey doğusunda, Kayacık Mah. eski köy merkezinin ve fiili yerleşimin 650 m doğusunda kalmaktadır. Ekteki parsel sorgu uydu görüntüsünde taşınmazın konumu görülmektedir.

1.4.Vergi Değeri : Taşınmazın ' Arazi' vasfıyla 2025 yılı vergi birim değeri 24,68 TL/m2 dir.

1.5.Taşınmazın Özellikleri:Taşınmazın güneydoğu kısmından kuzeybatıya doğru yüksekliği azalarak gitmektedir. Eğimi yaklaşık olarak % 5 ila % 20 arasında değişmektedir. Kadastro yoluna cephesi olmamakla birlikte ortasından halihazırda kullanılan yol geçmektedir. Ulaşım bu yolla sağlanabilmektedir. Taşınmaz üzerinde genellikle makilik, yer yer de orman emvali ağaçlar bulunmaktadır.Yakınında yer alan DSİ sulama sistemi vanası ile sulanma imkanı bulunmaktadır. Parselin halihazır durumunu gösterir fotoğraflar raporumuz ekinde sunulmuştur.

1.6.Taşınmazın Kıymeti: Taşınmazın bulunduğu mahal ve mahallerdeki emsalleri, konumu, ebadı, yüzölçümü, ticari akarı, çevre imar faaliyeti, yapılaşma durumu, toprak yapısı yol durumu, ulaşım durumu ve ulaşımın kolaylık veya zorluk durumu, yerleşim yerlerine olan uzaklığı, parselin yüzölçümü, geometrik şekli ve coğrafi konumu, çevrenin gelişmişlik durumu, çevre arazilerin rayiç değerleri, taşınmaza emsal teşkil edecek parsel değerleri, soğuk hava depolarına, boylama ve tasnifleme tesislerine, yola ve yerleşim yerlerine yakınlığı, bitki örtüsü, tarımsal kapasitesi, büyük tüketim merkezlerine yakınlığı, tarımsal depolama ve soğuk hava tesislerine yakınlığı gibi kriterler ve taşınmazın bulunduğu yer ve konum göz önüne alınarak, değerini artırıcı objektif unsurların varlığı ile bölgedeki emsal satışlar ve rayiç bedeller bir bütün olarak değerlendirildiğinde, davaya konu taşınmazın birim arazi değerini 25.11.2025 keşif tarihi itibariyle 800 TL/m² olarak tespit ve takdir edilmiştir. Taşınmazın Serbest Piyasa Sürüm Değeri : 7.856,43 m² x 800 TL/ m² = 6.285.144 TL'sıdır. D.S.İ. Lehine 112,19 m2 Daimi İrtifak Hakkı Beyanları mevcuttur, tescil işlemi irtifak hakları baki kalmak kaydıyla yapılacaktır.

Adresi : 1-Kayacık Mah. Çınarpınar Mevkii 140 Ada 314 Parsel Kestel/Bursa Kestel / BURSA

Yüzölçümü : 7.856,43 m2

Arsa Payı : 1/1

İmar Durumu:Yok

Kıymeti : 6.285.144,00 TL

KDV Oranı : %10

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 23/06/2026 - 10:06

Bitiş Tarih ve Saati : 30/06/2026 - 10:06

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 16/07/2026 - 10:06

Bitiş Tarih ve Saati : 23/07/2026 - 10:06

07/04/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.