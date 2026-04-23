T.C. BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/944 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1-Taşınmazın Tapu Kaydı: Taşınmaz, Bursa İli Nilüfer İlçesi Ertuğrul Mah. 1013 Ada 8 Nolu Parselde, D Blok Zemin Kat 2 Bağ. Bölüm No ile, 28/2400 Arsa Payıyla, Dubleks Daire Bağımsız Bölüm niteliği ile, 3 Adet Dokuz Katlı Bir Adet Sekiz Katlı İki Adet Yedi Katlı Apartman ve Arsası Ana Taşınmaz Niteliği ile, 6.612 m2 Ana Taşınmaz yüzölçümü ile,Tam hissede MU** oğlu, İpotek Maliki AL** HU** adına Kat Mülkiyetli olarak kayıtlıdır. Taşınmaza ait Tapu Kaydının Şerh/Beyan/İrtifak bölümünde, 4 Adet 'Beyan', 6 Adet 'İcrai Haciz Şerhi' ve 1 Adet 'İpotek Bilgisi' mevcuttur.

2-Taşınmazın İmar Durumu: Taşınmaz,1/1000 Ölçekli Ertuğrul Toplu Konut Alanı Revizyonu Uygulama İmar Planı kapsamında, Ayrık Nizam, 3 Kat, H=9,50 m yapılaşma şartlarıyla Konut Alanında kalmaktadır.

3- Ruhsat ve Mimari Proje Bilgileri: Taşınmazın 11.12.2007 tarih ve 472/10 sayılı Yapı Ruhsatı, 06.02.2013 tarihli Yapı Tadilat Ruhsatı ve onaylı mimari projesi mevcuttur.Mimari projede net alan 119,68 m2 dir. Mimari projede açık yüzme havuzu görülüyorsa da fiiliyatta mevcut değildir.

4- Arsa Rayiç Bedeli:Taşınmazın cepheli olduğu, 125. Sokak'ın 2025 yılı arsa rayiç bedeli 2.901,23 TL/m2 dir.

5-Taşınmazın Konumu: Kıymet Takdirine konu taşınmaz, kuş uçuşu ve yaklaşık olarak, Bursa şehir merkezi kabul olunan Heykel'in 13 km batısında, İzmir Yolu Caddesi'nin 600 m kuzeyinde, metro istasyonunun 450 m doğusunda, Uğur Mumcu Bulvarı'nın 100 m güneyinde. tali nitelikli 125. Sokak'a cepheli Güzelpark Evleri Sitesinde D Blok Zemin Katta yer almaktadır. Bu kat yüksek zemin kat konumundadır. Taşınmaz her türlü alt yapı ve belediye hizmetlerinden fiilen yararlanmakta olup fiili yerleşim alanı içinde kalmaktadır. Ekteki parsel sorgu uydu görüntüsünde taşınmazın konumu görülmektedir.

6-Taşınmazın Özellikleri:Ana Taşınmaz:6.612 m² arsa üzerinde 6 adet blok mevcuttur.Taşınmazın yer aldığı D Blok, bodrum kat, zemin kat 5 adet normal kattan müteşekkil B.a. Karkas iskeletli bir yapıdır.Blok asansörlüdür. Taşınmaz kat mülkiyetlidir.Site bahçesinde açık otopark ve kameriye mevcuttur.

Bağımsız Bölüm:Kıymet takdirine konu taşınmaz, yüksek zemin kat konumundadır. Daire, antre, salon, 3 oda, mutfak, banyo, ebeveyn banyosu ve 3 adet balkondan müteşekkildir.Daire kapısı çelik, iç kaplar akrilik, pencereler ısıcam renkli pvc doğramadır.Döşemeler laminat parke, ıslak alanlarda seramik kaplıdır.Duvarlar saten boya, ıslak hacimlerde seramik kaplıdır.Tavanlarda ışık bandı tatbik olunmuştur.Banyoda duşa kabin, klozet ve hilton tipi lavabo, mutfakta çimston tezgah ve akrilik dolap mevcuttur.Isınma doğalgaz kombi sistemdir.Net alan 119,68 m2 dir.Yapı yıpranma payını % 20 olarak belirlemekteyiz.Raporumuz ekindeki fotoğraflarda halihazır durum görülmektedir.

7-Taşınmazın Kıymeti: Taşınmazın bulunduğu bölgelerdeki emsalleri, konumu, büyüklükleri, yapı sınıfı ve yapı özellikleri, yapılaşma durumu, ticari özellikleri, yapım yılları ve yıpranma payları, ulaşım ve tüm belediye altyapı hizmetlerinden yararlanma önceliği ile tüm çevresel etkilerde dikkate alınarak piyasa alım satım karşılaştırmalarına göre söz konusu taşınmazın kıymeti aşağıdaki gibidir.Kıymet takdirine konu, Bursa İli Nilüfer İlçesi Ertuğrul Mah. 1013 Ada 8 Nolu Parselde, D Blok Zemin Kat 2 Bağ. Bölüm No ile kayıtlı taşınmazın arsa payı ve yapı dahil tam hissesinin değerini, yaptığımız çevre ve piyasa araştırmaları neticesinde, 25.08.2025 keşif tarihi itibarıyla 6.000.000 TL olarak tespit ve takdir etmekteyiz. İpotek Maliki AL** HÜ** taşınmaza tam hisseyle maliktir.

Adresi : Ertuğrul Mah. 125.Sokak No.2 Güzelpark Evleri D Blok Zemin Kat D.2 Nilüfer / BURSA

Yüzölçümü : 6.612 m2

Arsa Payı : 28/2400

Kıymeti : 6.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 16/06/2026 - 11:29

Bitiş Tarih ve Saati : 23/06/2026 - 11:29

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 09/07/2026 - 11:29

Bitiş Tarih ve Saati : 16/07/2026 - 11:29

21/04/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.