T.C. BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/171 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri : Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Özlüce Mah., 2464 Ada, 7 Parsel A Blok, 4.Kat 7 Nolu Bağ. Bölümün (Konut) 29.03.2019 tarihli satış edinme sebebiyle 1/1 hissesinin borçlu Me... İŞ... adına kayıtlı olduğu ve hisse üzerinde Bursa 5.Genel İcra Dairesine ait icrai haciz şerhi ile taşınmaz üzerinde alacaklı Türkiye İş Bankası A. Ş. adına 1.dereceden ipotek bulunduğu anlaşılmıştır.

Özlüce Mah., 2464 Ada 7 Parselin 1/1000 Ölçekli Ertuğrul Yeni Yerleşim Alanı Uygulama İmar Planı kapsamında ayrık nizam E:1.60 yapılaşma koşullu "konut alanında" kalmakta olduğu, söz konusu yere ait 06.04.2009 tarihli yapı ruhsatı belgesi olup 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında olan yerlerden olmadığı belirtilmektedir.

Taşınmaz A, B ve C bloktan oluşan ayrık nizam inşa edilmiş, çevre düzenlemesi ve peyzajı tamamlanmış, açık otoparkı, sosyal alanları ve yüzme havuzu mevcut olan sitenin A Bloğunda yer almaktadır. Taşınmazın bulunduğu bina betonarme karkas sistemde inşa edilmiş olup zemin ve 8 normal kat olmak üzere toplam 9 kattan oluşmaktadır. Binanın normal katlarında mesken amaçlı kullanılan daireler mevcut olup asansör bulunmaktadır.

Taşınmaz mesken amaçlı kullanılmaktadır. Daire mimari projesine göre antre, gece holü, 3 oda, salon, mutfak, banyo, wc ve 2 balkondan müteşekkildir. Dairenin giriş kapısı çelik kapılı, duvarları alçı sıvalı ve saten boyalı, antre ve gece holünün zemini seramik, salon ve odaların zemini laminant parke kaplıdır. Oda kapıları amerikan panel olan taşınmazın pencereleri beyaz renkli çift camlı pvc profildir. Mutfakta alt üst dolap mevcut olup tezgah mermerdir. Balkonların zemini ile ıslak hacimlerin (Banyo, wc) zemini ve duvarları seramik kaplı olup banyoda dolap, klozet ve duşkabin bulunmaktadır. Dairenin ısıtma sistemi doğalgaz kombili ve kalorifer petekli olup balkonlarında cam balkon sistemi bulunmaktadır. Taşınmazın bir kısmının yakın zamanda tadilat gördüğü ve yenilendiği gözlemlenmiştir. Onaylı ruhsat projesi verilerine göre katlarının toplam net kullanım alanı yaklaşık 87,05 m², katlarının toplam brüt kullanım alanı yaklaşık 107,91 m² olarak hesaplanmıştır.

Borçluya ait taşınmazın bulunduğu mahal ve mahallerdeki emsalleri dikkate alınarak kıymetinin 6.000.000,00-TL olduğu takdir edilmiştir.

Adresi : Yüzüncüyıl Mah., 512.Sok., No:29, Batukent Sitesi, A Blok K:4 D:7 Nilüfer/ BURSA

İmar Durumu :1/1000 Ölçekli Ertuğrul Yeni Yerleşim Alanı Uygulama İmar Planı kapsamında ayrık nizam E:1.60 yapılaşma koşullu "konut alanında" kalmakta

Kıymeti : 6.000.000,00 TL

KDV Oranı : %1

Kaydındaki Şerhler: İpotek şerhi ve icra haciz şerhi vardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 27/07/2026 - 13:53

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/08/2026 - 13:53

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 31/08/2026 - 13:53

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/09/2026 - 13:53

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.