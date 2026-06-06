T.C. BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/316 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

TAŞINMAZIN ÖZELLİKLERİ : Satışa konu taşınmaz : Bursa Osmangazi Çukurca M. 4793 ada 35 parsel, ev nitelikli taşınmazın 1/2 Hissesidir.

TAPU KAYDI VE İMAR DURUMU: Bursa ili Osmangazi ilçesi Çukurca mahallesi kain tapunun 4793 ada 35 parseldeki taşınmazın 325,92 m² yüzölçümünde ev vasfındadır. Bursa ili Osmangazi ilçesi Çukurca Mahallesi 4793 Ada 35 parsel sayılı taşınmazın 1/1000 ölçekli Çukurca Köy Mahallesi Uygulama İmar Planı kapsamında serbest nizam 2 kat konut alanında kısmen de yolda kalmaktadır, 15/06/1993 tarihinde yapı ruhsatı düzenlendiği ve A-B bloktan oluşan 2 katlı 4 bölümlü yapının inşaat alanı 466,00 m² yapı sınıfı 3A olduğu belirtilmiştir. Taşınmaz 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun kapsamında Rezerv Yapı Alanı ya da Riskli Alan olarak ilan edilen bölgede bulunmadığı, ayrıca söz konusu taşınmazın Riskli Yapı ilan edilerek yürütülen kentsel dönüşüm projeleri kapsamında olmadığı belirtilmiştir.

TAŞINMAZIN NİTELİKLERİ: Taşınmazın 1.Ayok caddesi ve 2.Ocak sokağa cepheli olduğu parsel üzerindeki yapının ruhsatına benzer 2 ayrı yapıdan meydana geldiği her iki yapının 2 ayrı giriş kapısı olduğu görülmüş yapının zemin kat+1.kattan oluştuğu 1.kat üstüne üstü kapalı yanları açık çatı yapıldığı tespit edilmiştir. Parseldeki yapının taban alanı 325,92 m² belirlenmiş 70/2 numaralı yapıya girilerek zemin kat 1 numaralı meskenin 1 salon, 1 oda, 1 hol, 1 antre, 1 oda+mutfak, 1 banyo+tuvalet bölümlerinden meydana geldiği hali hazırda ikamet edildiği bakımlı temiz mesken olduğu tespit edilmiştir. Parseldeki her iki yapının zemin kat+1.katında 1 adet mesken olduğu görülmüştür. Taşınmaz 3A sınıflı yapı lüks yapı olmayıp giriş kapılarının demir kapı olduğu ana yapının sıvalı ve boyalı, mesken dış kapılarının çelik kapı, iç kapıların ahşap kapı olduğu, mutfak tezgahı alt ve üstünde dolap bulunduğu oda, hol ve odaların zemini laminant parke, ıslak hacim ve balkon zemini seramik kaplı olduğu pencere doğramaları pvc olduğu meskenlerde ısıtmanın doğalgaz kombi panel radyatörle sağlandığı tespit edilmiştir. Taşınmazın konumunda genellikle ayrık nizam 3-4-5 katlı yapılaşma olduğu görülmüş okul, market, park alanı, eczane, sağlık ocağı, hastane, durak, cami gibi tesislere yakın olduğu taşınmaza ulaşımın özel araç ve toplu taşıma ile sağlandığı, belediye hizmetlerinden faydalandığı tespit edilmiştir.

YAKLAŞIK DEĞERİ VE SONUÇ: Taşınmazın 1/2 hissesi değeri= 4.746.324,00 TL hesaplanmıştır.

Kaydındaki Şerhler : İhtiyati Tedbir : Gemlik 1. Asliye Hukuk Mahkemesi 05/12/2023 tarih ve 2023/729 Esas sayılı dosyasından, İhtiyati Haciz : Gemlik 1. Asliye Hukuk Mahkemesi 05/12/2023 tarih ve 2023/729 Esas sayılı dosyasından, İhtiyati Tedbir: Bursa 3. Aile Mahkemesi 14/06/2024 tarih ve 2024/433 Esas sayılı dosyasından

Adresi: Çukurca Mahallesi 1.Ayok Caddesi No:70/1-2 Osmangazi / BURSA

Ana Taş.Yüzölçümü : 325,92 m², Kıymeti : 4.746.324,00 TL, KDV Oranı : %20, Hisse : 1/2

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 14/07/2026 - 14:51

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/07/2026 - 14:51

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 13/08/2026 - 14:51

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/08/2026 - 14:51

22/05/2026

(İİK m.114 ve m.126)

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