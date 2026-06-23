T.C. BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/1011 ESAS sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, kıymeti ve önemli vasıfları:

Özellikleri : Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Balat Mahallesi, 4142 ada, 3 parsel, D Blok, Zemin Kat, 3 nolu bağımsız bölümün tamamı MA** I** Cİ** PAZ. SAN. VE TİC. LTD ŞTİ'ye aittir.

Taşınmaza ve Mülkiyete ait Tapu Kaydının Şerh/Beyan/İrtifak bölümünde; Beyan; Yönetim Planı: 09/10/2013 Beyan; KM ne çevrilmiştir.

İmar Durumu: Nilüfer Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E-İMAR Sistemi verilerine ve dosya içerisinde bulunan verilere göre; Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Balat Mahallesi, 4142 ada, 3 nolu parselde, 1 / 1000 ölçekli Balat Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında, Ayrık Nizam, 5 Kat, Emsal: 1.25, Bina Yüksekliği:15.50, Konut Alanında kalmakta olduğu belirtilmektedir.

Taşınmazın onaylı ruhsat projesi verilerine göre toplam net kullanım alanı yaklaşık 148,05 m², toplam faydalı kullanım alanı yaklaşık (varsa balkonlar ve teraslar dahil) 190,50 m² ve toplam bürüt kullanım alanı yaklaşık 213,00 m² olarak hesaplanmıştır.

Taşınmaz hâlihazırda kullanılmakta olduğu tespit edilmiştir. Dosya içerisinde sunulan onaylı ruhsat projesi verisine göre Mesken nitelikli taşınmaz; salon, 4 oda, mutfak, antre-hol, banyo-wc, 2 duş, giysi odası, kiler, wc ve 2 balkon mahallerinden teşkil edilmiş olup odaların zeminleri laminant parke kaplama, salon, mutfak ve antre-hol alanı zeminleri seramik kaplamadır. Hacimlerin duvarları sıva üzeri boyalı olup salon, antre-hol, mutfak ve bazı odaların tavan duvar birleşimlerinde alçıpan asma tavan uygulaması bulunmaktadır. Salon, mutfak ve odalarda duvarlarda dekoratif kaplamalar ile mimari detaylar bulunmaktadır. Mutfakta alt-üst dolap arasında özel dizayn çift taraflı tezgâh bulunmaktadır. Banyo-wc, wc ve duş alanlarının zemin duvar kaplamaları seramik kaplama olup duş kabin bulunmaktadır. Balkonlarda cam balkon uygulaması bulunmaktadır. Giriş kapısı parmak izli çelik kapı, iç kapıları ahşap lake kapıdır. Pencereler camlı pvc profildir. Isıtma yerden ısıtma sistemi ile yapılmaktadır. Binanın dış cephe duvar yüzeyleri sıva üzeri boyalıdır. Taşınmazın bulunduğu yapının ana giriş kapısı camlı kapı, merdivenler ve giriş holü mermer kaplama, korkuluklar alüminyum profil olup asansör bulunmaktadır. Taşınmaz 6 bloklu ayrık nizam site içerisinde bulunmakta olup parsel içerisinde peyzaj alanı, kapalı otopark alanı ve yüzme havuzu açık/kapalı, spor salonu, çocuk oyun alanı, sinema, cafe vb sosyal donatı alanları bulunmaktadır. Piyasa alım satım karşılaştırmalarına göre söz konusu 4142 Ada; 3 Parsel; D Blok; 3 Nolu Bağımsız Bölümün Kıymeti; 25.000.000,00-TL olarak takdir edilmiştir.

Adresi : Balat Mah., Beyşehir Sokak, Foresta Balat Sit., D Blok, No 8D, İç Kapı No3 Nilüfer/BURSA

İmar Durumu : 1/1000 ölçekli Balat Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında, Ayrık Nizam, 5 Kat, Emsal: 1.25, Bina Yüksekliği:15.50, Konut Alanında kalmakta olduğu belirtilmektedir.

Kıymeti : 25.000.000,00 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: İpotek şerhi, ihtiyati haciz şerhi ve icra haciz şerhleri vardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 27/07/2026 - 14:24

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/08/2026 - 14:24

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 31/08/2026 - 14:24

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/09/2026 - 14:24

(İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.