T.C. BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/244 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir. Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:Bu yazılanlar özet bilgilerdir. Ayrıntılar ve Şartlar Satış İlanında Mevcut Olup Satışa İştirak Edenlerin Şartnameyi - Satış İlanını ve Eklerini Görmüş ve Münderecatını Kabul Etmiş Sayılacakları İlan Olunur.

Yukarıda bilgileri yazılı satışa konu TARLA vasıflı taşınmazın satışa konu hissesi Tam olup, Aşağıdaki bilgiler 26/08/2025 tarihinde yapılan keşifte düzenlenen Bilirkişi Raporuna göre yazılmıştır.

1-Taşınmazın Tapu Kaydı: Kestel Tapu Müdürlüğü’nün taşınmaza ait tapu kayıt örneğine göre; Bursa İli, Kestel İlçesi, Kayacık Mahallesi, 138 ada, 2 nolu parselde, 8.882,03 m² tapu alanlı ve niteliği ‘’ TARLA ‘’ vasıflı taşınmazın tamamı Gö**** KA***: İl**** oğluna ( Edinme Sebebi: Satış: 23/10/2024 ) ait olduğu belirtilmektedir.1.2-İmar Durumu: Kestel Belediye Başkanlığı İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’nün E-İMAR Sistemi verilerine ve dosya içerisinde bulunan E-28542626-115.02.01-83284 sayılı yazı ekindeki verilere göre; İlgi yazı ile Bursa İli, Kestel İlçesi, Kayacık Mahallesi, 138 ada 2 parsel sayılı taşınmaz ile ilgili bilgi ve belge talep edilmektedir. Söz konusu taşınmaz 1/1000 Ölçekli uyguma imar planı içerisinde kalmamaktadır. Taşınmazın idaremizde herhangi bir ruhsatı bulunmamaktadır. Afet riski altındaki alanlarda kalmamaktadır. Dosya çerisinde sunulan imar verilerinde 1 / 1000 ölçekli imar planın bulunmadığı belirtilmiş olup tarafımızca sehven yapılan incelemede taşınmazın Bursa 2020 yılı 1/100000 ölçekli Çevre Düzeni Planında Tarım Alanları içerisinde kalmakta olduğu belirlenmiştir. 1.3-Mahalli Durumu: Kıymet takdiri yapılması istenilen taşınmaz Bursa İli, Kestel İlçesi, Kayacık Mahallesi, 138 ada, 2 nolu parselde, 8.882,03 m² miktarlı ve ‘’ TARLA ‘’ vasıflı parseldir. Parselin kuzeydoğu cephesinde kadastro yolu bulunmaktadır. Parsel hafif eğimli arazi yapısına sahip olup parsel içerisinde kısmen bakımsız zeytin ağaçları, kısmen de boş kalan kısımlar bulunmaktadır. Parsel çevresinde benzer nitelikli tarım arazileri ve hobi amaçlı kullanılan araziler bulunmaktadır. Taşınmaz konum olarak Kayacık Merkez Camisinin güneydoğu istikametine doğru kuş uçuşu 1240 m mesafede yer almaktadır. Parselin üzerinde yapı bulunmaktadır. Taşınmaz; Elektrik, İçme Suyu vb. Belediye hizmetlerinden faydalanmamaktadır.1.4-Taşınmazın Kıymeti: Borçluya ait taşınmazın bulunduğu bölgelerdeki emsalleri, konumu, büyüklükleri, yapı sınıfı ve yapı özellikleri, yapılaşma durumu, ticari özellikleri, yapım yılları ve yıpranma payları, ulaşım ve tüm belediye altyapı hizmetlerinden yararlanma önceliği ile tüm çevresel etkilerde dikkate alınarak piyasa alım satım karşılaştırmalarına göre söz konusu taşınmazın kıymeti aşağıdaki gibidir.138 Ada; 2 Parsel Nolu Taşınmazın Parsel Kıymeti;8.750.000,00 TL ( Sekizmilyonyediyüzellibin Türk Lirası

Adresi : Bursa İli, Kestel İlçesi, Kayacık Mahallesi, 138 Ada, 2 Parsel, 11 Cilt, 1096 Taşınmaz Kestel / BURSA Yüzölçümü : 8.882,03 m2 Kıymeti : 8.750.000,00 TL KDV Oranı : %10 Kaydındaki Şerhler: Tapu kaydındaki gibidir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 03/11/2026 - 10:07 Bitiş Tarih ve Saati : 10/11/2026 - 10:07

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 26/11/2026 - 10:07 Bitiş Tarih ve Saati : 03/12/2026 - 10:07

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.