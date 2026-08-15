T.C. BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/688 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

1-Taşınmazın Tapu Kaydı: Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Sinandede Mahallesi, 7352 ada, 3 nolu parselde, 3.575,35 m² tapu alanlı, 2000 / 357535 paylı ve niteliği `? İki Adet Ondört Katli Betonarme Apartman Ofis İş Yeri Ve Arsası `? vasıflı taşınmazın, bağımsız bölüm niteliği KONUT olan, A Blok, 7. Kat, 44 nolu bağımsız bölümün tamamı satılacaktır.Taşınmaza ve Mülkiyete ait Tapu Kaydının Şerh/Beyan/İrtifak bölümünde; Beyan; Yönetim Planı:04/01/2017,Beyan; Taşınmazın Mülkiyeti Kat Mülkiyetine Çevrilmiştir.Şerhler hanesinde satışa arz şerhi, icrai haciz ve kamu haczi vardır.2-İmar Durumu: Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Sinandede Mahallesi, 7352 ada, 3 nolu parselde, 1 / 1000 ölçekli SİNANDEDE-EĞİTİM UYGULAMA İMAR PLANI kapsamında Emsal: 3.00 Konut Alanında kalmakta olduğu belirtilmektedir. Taşınmazın bulunduğu ana gayrimenkulün WEB Tapu Sisteminden elde edilen onaylı ruhsat projesinde ise Tadilat Ruhsat Tarihi 26/06/2018 olarak belirtilmiştir. Yıldırım Belediyesi E-Belediye sisteminden alınan; Ana gayrimenkulün cepheli olduğu Sinandede Mahallesi, Kasım Önadım Bulvarı 2026 yılı arsa rayiç bedelinin 11.452,23 TL olduğu tespit edilmiştir.3-Mahalli Durumu:Taşınmaz Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Sinandede Mahallesi, Kasım Önadım Bulvarı, Bulvarpark Evleri Sitesi, A Blok, No:113, İç Kapı No:44 adresinde bulunmakta olup taşınmazın bulunduğu ana taşınmaz iki bloklu ayrık nizam site içerisinde bulunmakta ve bağımsız bölümün bulunduğu bina; Zemin Kat ve 13 Normal Kat olmak üzere toplam 14 katlı B.A. karkas nitelikte yapılmıştır.Planlı Alanlar Tip İmar Yönetmeliği kapsamında net alan tanımına göre; WEB Tapu Sisteminden elde edilen onaylı ruhsat projesi verilerine göre toplam net kullanım alanı yaklaşık 71,14 m², toplam faydalı kullanım alanı yaklaşık (balkon dahil) 88,11 m² ve toplam bürüt kullanım alanı yaklaşık 99,00 m² olarak hesaplanmıştır.Keşif tarihinde taşınmaz incelenmiş olup hâlihazırda kullanılmakta olduğu tespit edilmiştir. Mesken nitelikli taşınmaz; salon, 2 oda, antre-hol, mutfak, banyo-wc ve balkon mahallerinden teşkil edilmiş olup salon ve odaların zeminleri laminant parke kaplama, mutfak ve antre-hol alanı zeminleri seramik kaplamadır. Hacimlerin duvarları sıva üzeri boyalı olup kartonpiyer uygulaması bulunmaktadır. Mutfakta alt-üst dolap arasında tezgâh bulunmaktadır. Banyo-wc alanlarının zemin ve duvarları seramik kaplama olup duş kabin bulunmaktadır. Giriş kapısı çelik kapı, iç kapıları ahşap panel kapıdır. Isıtma panel radyatör sistemi ile yapılmaktadır. Binanın dış cephe duvar yüzeyleri sıva üzeri boyalıdır. Taşınmazın bulunduğu yapının ana giriş kapısı camlı çelik profil kapı, merdivenler ve giriş holü mermer kaplama, korkuluklar alüminyum profil olup çift asansör vardır. Taşınmaz iki bloklu ayrık nizam site içerisinde bulunmakta olup parsel içerisinde otopark alanı ve peyzaj alanı bulunmaktadır. Taşınmazın içinde bulunduğu ana taşınmazın zemin katları ticari, diğer katları mesken olarak kullanılmaktadır. Çevre yapılar genellikle ayrık nizam 7-9 katlı yapılmıştır. Taşınmaz, belediyeye ait tüm altyapı hizmetlerinden yararlanmaktadır. Ana taşınmaz yaklaşık yürüme mesafesinde Kasım Önadım Bulvarı, Volkan Caddesi, Çağal Sokak ve 17. Güneş Sokağa cephe, FSM Caddesine 350 m ve Yıldırım Belediye Binasına ise 500 m mesafede bulunmaktadır. Kuş uçuşu mesafe ile Bursa Şehir Merkezine (Valilik) 1,90 km uzaklıkta bulunmaktadır.Yukarıdaki bilgiler bilirkişi raporundan alınmıştır.

Kıymeti : 5.500.000,00 TL KDV Oranı : %1

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 20/10/2026 - 10:08

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Bitiş Tarih ve Saati : 27/10/2026 - 10:08

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 17/11/2026 - 10:08

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/11/2026 - 10:08

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.