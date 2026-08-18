T.C. BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/579 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazların cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Satışa konu taşınmaz Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Büyükdeliller Mah., 179 Ada, 231 Parsel nolu 1.111,93 m² yüzölçümlü “Tarla” vasfındaki taşınmazdır.

Satışa konu taşınmazda borçlunun 1/1 hissesinin bulunduğu anlaşılmış olup 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Plan gereği Arsa vasfı ile değerlendirilecek parselin üzerinde borçlunun hissesine isabet eden kısmında ekonomik değere sahip toplam bir adet tek katlı yapının bulunduğu gözlemlenmiştir. Parselin giriş kısmında yer alan tek katlı binanın taban alanı 285,00 m² olup toplam inşaat alanı da 285,00 m²'dir. Ahır olarak kullanılan yapının yapının dış cephe duvarları sıvasız ve boyasız tuğla duvarlı olup eğimli çatının üzeri saç panel kaplıdır. Keşif günü borçluya ait taşınmazın halihazırda parselin güneybatısına konumlu, borçlu tarafından ahır olarak kullanıldığı gözlemlenmiştir. Yapının çelik kontsürksiyon taşıyıcı sistemi olduğu ve zemininin beton ve beton parke taşı kaplı olduğu anlaşılmaktadır. Taşınmazın geometrik yapısının amorf şeklinde, topoğrafik yapısının hafif eğimli olduğu anlaşılmıştır. Ahır yapısı haricinde kalan kısımlarının fiiliyatta üzerinin boş durumda olduğu, bir kısmında temel ihtiyaçları karşılamak amacıyla sebze ekildiği gözlemlenmiştir. Taşınmaz; killi, tınlı, kumlu toprak yapısına sahip olup orta bünyelidir. Halihazırda dört cephesi de açık olan parselin kadastro yoluna cephesi bulunmamaktadır. Genellikle 1-2 katlı köy evlerinin, hayvan barınaklarının ve arsa/tarlaların bulunduğu bir mahallede yer alan borçluya ait taşınmaz, belediyeye ait altyapı hizmetlerinden yararlanabilecek konumdadır. Ana taşınmaz yaklaşık yürüme mesafesindeki 7.Yıldırım Sokağa 20 m uzaklıkta yer almakta olup Büyükdeliller Mahalle Merkezine 285 m mesafede bulunmaktadır. Kuş uçuşu mesafe ile Bursa Şehir Merkezine (Valilik) 22,48 km uzaklıkta bulunmaktadır. Taşınmazın eksik ve üstün özellikleri, mevkii, konumu, yüzölçümü, keşif tarihindeki nitelikleri gibi değerine etki edecek unsurlar da göz önüne alındığında taşınmazın m² birim bedelini 5.700,00 TL/m² olarak tespit ve takdir etmiştir.

Kıymeti : 7.151.961,00 TL

KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 30/09/2026 - 14:33

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/10/2026 - 14:33

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 28/10/2026 - 14:33

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Bitiş Tarih ve Saati : 04/11/2026 - 14:33

2 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Satışa konu taşınmaz Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Büyükdeliller Mah., 179 Ada, 234 Parsel nolu 233,46 m² yüzölçümlü “Arsa” vasfındaki taşınmazdır.

Satışa konu taşınmazın 1/1 hissesi Mu... KU... adına kayıtlı olan söz konusu taşınmaz Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Büyükdeliller Köyü Mahallesinde yer almakta olup 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planı ve niteliği gereği arsa olarak değerlendirilmektedir. Taşınmazın kadastro yoluna cephesi bulunmamakta olup kuş uçuşu Büyükdeliller Köyü Mahalle Merkezine 270 m, Bursa-Keles Yoluna 1,96 km, Bursa-Heykel Kent Merkezine 22,46 km mesafede yer almaktadır. Taşınmazın geometrik yapısının amorf şeklinde, topoğrafik yapısının hafif eğimli olduğu, plan gereği yapılaşmaya müsait olduğu (Çevre Düzeni Planı dahilinde) anlaşılmıştır. Halihazırda keşif günü yapılan incelemelerde taşınmaz üzerinde borçluya ait herhangi bir yapının bulunmadığı, fiiliyatta üzerinin boş durumda olduğu gözlemlenmiştir. Taşınmaz; killi, tınlı, kumlu toprak yapısına sahip olup orta bünyelidir. Halihazırda üç cephesi de açık olan parselin kadastro yoluna cephesi bulunmamaktadır. Genellikle 1-2 katlı köy evlerinin, hayvan barınaklarının ve arsa/tarlaların bulunduğu bir mahallede yer alan borçluya ait taşınmaz Bursa şehir merkezine uzak konumdadır.Taşınmazın eksik ve üstün özellikleri, mevkii, konumu, yüzölçümü, keşif tarihindeki nitelikleri gibi değerine etki edecek unsurlar da göz önüne alındığından taşınmazın m² birim bedelini 5.700,00 TL/m² olarak tespit ve takdir etmiştir.

Kıymeti : 1.330.722,00 TL

KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 14/10/2026 - 14:47

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Bitiş Tarih ve Saati : 21/10/2026 - 14:47

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 11/11/2026 - 14:47

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Bitiş Tarih ve Saati : 18/11/2026 - 14:47

12/08/2026

(İİK m.114 ve m.126)

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