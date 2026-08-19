T.C. BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/151 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, kıymeti ve önemli vasıfları:

"Bu yazılanlar özet bilgidir.

Ayrıntılar ve Şartlar Satış İlanında Mevcut Olup Satışa İştirak Edenlerin Şartnameyi -

Satış İlanını ve Eklerini Görmüş ve Münderecatını Kabul Etmiş Sayılacakları İlan Olunur."

Özellikleri : Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Mimarsinan Mah. 1563 Ada, 6 Parsel nolu taşınmaz.

Borçlunun hissesine isabet eden binanın giriş kısmı parselin kuzey yönünde 10.Aralık Sokağa cepheli olup dört katlı kargir yapının zemin katı 105,70 m² ve 1., 2. ve 3.katı 115,00'er m²'dir. Yapının toplam inşaat alanı 105,70 x 3x115,00=450,70 m²'dir. Binanın dış cephe duvar yüzeyleri sıvalı ve boyasız, merdiven basamak ve sahanlıkları mermer kaplı olup ana giriş kapısı demir doğramalı ve camlıdır. Binada doğalgaz tesisatı mevcut olup asansör bulunmamaktadır. Binada her katta tek daire bulunmakta olup teknik ve fiziki özellikleri birbirlerine benzer olduğundan dolayı 1. kattaki daire heyetimizce incelenmiştir. Daire antre, 2 oda, salon, mutfak, banyo, lavabo+wc ve balkondan müteşekkildir. Taşınmazın giriş kapısı çelik kapılı, iç cephe duvarları sıvalı ve boyalı, mutfağın zemini seramik, antre-hol, salon ve odaların zemini laminant parke kaplıdır. Oda kapıları ahşap panel olan taşınmazın pencereleri beyaz renkli çift camlı pvc profildir. Mutfakta alt üst lamine kapaklı dolap mevcut olup tezgah mermerdir. Islak hacimlerin (banyo, lavabo+wc) zemini ve duvarları seramik kaplıdır. Taşınmazın ısıtma sistemi doğalgaz kombili ve kalorifer peteklidir.

Adresi : Mimarsinan Mah. 10.Aralık Sok. No:12 Yıldırım / Bursa

Kıymeti : 8.775.319,80 TL

KDV Oranı : %20

Tapu sicilindeki diğer bilgiler, taşınmaz üzerindeki mükellefiyetler, taşınmazın imar durumu : Diğer şerhler tapu kaydındaki gibi olup imar durumunu gösterir bilgiler de satış ilanına ek yapılmıştır. Ayrıca dosyalarından görülebilir. Tüm ihale katılımcıları güncel tapu kayıtlarını ve güncel imar durumunu bilerek ve kabul ederek ihaleye iştirak etmiş sayılacaklardır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 13/10/2026 - 10:52

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Bitiş Tarih ve Saati : 20/10/2026 - 10:52

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 17/11/2026 - 10:52

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Bitiş Tarih ve Saati : 24/11/2026 - 10:52

14/08/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.