T.C. BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/42 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa İli, Osmangazi İlçesi, Hüdavendigar Mahallesi, 4618 ada, 2 nolu parselde, 2.193,49 m2 tapu alanlı ve niteliği "TARLA" vasıflı taşınmazın 35/736 Müşterek hissesi ihaleye çıkarılmıştır. Parsel üzerinde yaklaşık 12 adet yapı bulunduğu, parsel üzerindeki borçlunun da hissesinin bulunduğu yapının yapı ruhsatının bulunmadığı belirlenmiştir. Taşınmazın tapu kaydında ait olup parsel içerisinde farklı kat ve yükseklikte yapılar bulunmakta ve alanı 2.193,49 m2 dir. Taşınmazın (Dış Kapı No: 13); TKGM verileri ve yerinde yapılan ölçüm verileri dikkate alındığında; katlarının yaklaşık toplam net kullanım alanı 728,41 m2, katlarının yaklaşık toplam brüt kullanım alanı 837,00 m2 olarak hesaplanmıştır. Yapının hâlihazır durumu ve diğer teknik özellikleri ise aşağıda belirtilen şekilde tespit edilmiştir. Parselde bulunan yapı 1.Meltem Sokağa cepheli olup diğer cephelerinde yapılar bulunmaktadır. Parsel dikdörtgen formda bulunmaktadır. Parseldeki 8 katlı yapının cepheleri sıva üzeri boyalıdır. Taşınmazın tüm ( bodrum kat hariç ) katları mesken olup giriş kapısı camlı demir profil kapı, merdivenleri ve giriş holü mermer kaplamadır. Taşınmazın dış cephe duvar yüzeyleri sıva üzeri boyalı olup asansör bulunmamaktadır. Taşınmazın katlarının benzer teknik lerde ve yapım tekniğinde yapıldığı belirtilmiş olup Zemin Kattaki taşınmaz incelenmiş ve taşınmazın tamamı için (bodrum kat, zemin kat+ 5 normal kat ve tarası katı) değerleme yapılmıştır. Zemin Katta (Hüdavendigar Mahallesi, 1.Meltem Sokak, Dış Kapı No:13 ve İç Kapı No:1) bulunan daire; salon, 2 oda, mutfak, antre-hol, banyo-wc ve balkon mahallerinden teşkil edilmiş olup salon ve 2 oda alanının zeminleri laminant parke kaplama, mutfak ve antre-hol alanının zeminleri seramik kaplamadır. Hacimlerin duvarları sıva üzeri boyalıdır. Mutfakta alt-üst dolap arasında mermerit tezgâh bulunmaktadır. Banyo-wc zemin duvar kaplamaları seramik kaplamadır. Giriş kapısı çelik kapı ve iç kapıları ahşap panel kapıdır. Pencereler çift camlı pvc profildir. Isıtma panel radyatör sistemi ile yapılmaktadır. Balkon/depo alanı üstü ve etrafi kapalı durumdadır.

Adresi : Hüdavendigar Mahallesi, 1. Meltem Sokak, No:13, Osmangazi / BURSA

Yüzölçümü : 2.193,49 m2 Hissesi : 35/736

İmar Durumu :Var

Kıymeti : 9.172.149,70 TL

KDV Oranı : %20

Kaydındaki Şerhler: Satış ilanı ve şartnamesinde tüm şerhler belirtilmiştir.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 22/03/2027 - 13:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 29/03/2027 - 13:30

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 19/04/2027 - 13:30

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Bitiş Tarih ve Saati : 26/04/2027 - 13:30

(İİK m.114 ve m.126)