T.C. BURSA GAYRİMENKUL SATIŞ İCRA DAİRESİ

Bir borçtan dolayı aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/446 TLMT. sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

1 NO'LU TAŞINMAZIN

Özellikleri : Bursa,Nilüfer, Ertuğrul Mah. 8005 ada, 1 parsel, B Blok, 10+Çatı Katı, 36 bağımsız bölüm nolu, dubleks mesken nitelikli taşınmaz, tamamı satılıktır.

İmar Durumu: Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Ertuğrul Mahallesi, 8005 ada, 1 nolu parselde, 1 / 1000 ölçekli Metro Kuzeyi Uygulama İmar Planı kapsamında Emsal: 2.00, Ticaret Alanında kalmaktadır. Taşınmazın Ruhsat Tarihi 23/10/2013tür. Mahalli Durumu: Bursa İli, Nilüfer İlçesi, 23 Nisan * ( Tapuda Ertuğrul ) Mahallesi, 251. Sokak, Görkem Sitesi, B Blok, No:14B, İç Kapı No:36 adresindedir. Taşınmazın bulunduğu bina; Bodrum Kat, Zemin Kat, ve 11 Normal Kat olmak üzere toplam 13 katlı B.A. karkas nitelikte yapılmıştır.

Taşınmazn onaylı ruhsat projesi verilerine göre toplam net kullanım alanı yaklaşık 192,10 m², toplam faydalı kullanım alanı yaklaşık (balkonlar ve teras dahil) 283,78 m² ve toplam bürüt kullanım alanı yaklaşık 313,00 m² olarak hesaplanmıştır. Yapının hâlihazır durumu ve diğer teknik özellikleri ise aşağıda belirtilen şekilde tespit edilmiştir. Keşif tarihinde borçluya ait taşınmaz incelenmiş olup hâlihazırda kullanılmakta olduğu tespit edilmiştir. Web Tapu Sisteminden elde edilen onaylı ruhsat projesi verisine göre Dubleks Mesken nitelikli taşınmazın Giriş katı; 4 oda, antre-hol, banyo-wc, duş, ütü odası ve 3 balkon mahallerinden, dubleks katı ise; salon, mutfak, hol, banyo-wc, wc ve teras mahallerinden teşkil edilmiş olup salon ve odaların zeminleri laminant parke kaplama, mutfak ve antre-hol alanı zeminleri seramik kaplamadır. Hacimlerin duvarları sıva üzeri boyalıdır. Mutfakta alt-üst dolap arasında tezgâh bulunmaktadır. Banyo-wc, duş, ve wc alanlarının zemin ve duvarları seramik kaplama olup duş kabin bulunmaktadır. Giriş kapısı çelik kapı, iç kapıları ahşap panel kapıdır. Isıtma panel radyatör sistemi ile yapılmaktadır. Binanın dış cephe duvar yüzeyleri sıva üzeri boyalıdır. Taşınmazın bulunduğu yapının ana giriş kapısı camlı alüminyum profil kapı, merdivenler ve giriş holü mermer kaplama, korkuluklar alüminyum profil olup asansör vardır. Taşınmaz iki bloklu ayrık nizam site içerisinde bulunmakta olup yola cepheli durumdadır.Konu taşınmazın içinde bulunduğu ana taşınmazın zemin katları ticari, diğer katları mesken olarak kullanılmaktadır. Çevre yapılar genellikler ayrık nizam 7-9 katlı yapılmıştır. Taşınmaz, belediyeye ait tüm altyapı hizmetlerinden yararlanmaktadır. Ana taşınmaz yaklaşık yürüme mesafesinde Köroğlu Caddesi ve 251. Sokağa cephe, İzmir Yoluna 800 m ve Küçük Sanayi Metro İstasyonuna ise 895 m mesafede bulunmaktadır. Kuş uçuşu mesafe ile Bursa Şehir Merkezine (Valilik) 11,15 km uzaklıkta bulunmaktadır. 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun Kapsamında olan yerlerden değildir.

Kıymeti: 13.500.000,00 TL , KDV Oranı: %20, Hisse : 1/1, Ana Taş.Yüzölçümü: 4.819,15 m², Arsa Payı : 298/18497 , Kaydındaki Şerhler: Yönetim Planı : 21/05/2015, 03/06/2015 tarih, 19705 yevmiye, ... KM ne çevrilmiştir. 02/07/2015 tarih, 23741 yevmiye, AT ... KM ne çevrilmiştir. 02/07/2015 tarih, 23741 yevmiye. İpotek : Kredi Tipi : Konutkredisi, Der./Sıra : 1/0, 05/07/2022 tarih, 51039 yevmiye, 1.000.000 TL Bedel, F.B.K Süre

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 31/12/2026 - 13:33

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Bitiş Tarih ve Saati : 07/01/2027 - 13:33

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 27/01/2027 - 13:33

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Bitiş Tarih ve Saati : 03/02/2027 - 13:33

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.