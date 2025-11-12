T.C. BURSA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Ortaklığın giderilmesi davası sonucunda aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2024/152 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri: Satışa konu Bursa İli Nilüfer İlçesi Unçukuru Mahallesi 101 Ada 442 Parsel numarasında kayıtlı bulunan ve ana taşınmaz niteliği "Tarla" olan 31.176,50 m2 yüzölçümündeki taşınmaz yer yer değişmekle beraber %5--8 arasında meyillidir. Zemin tarıma oldukça uygun bir yapıya sahiptir.Makineli tarıma uygundur. Kadastro yolu yoktur. Taşınmaza tarla yolları ile ulaşılmakta olup yaz ve kış ayları dahil olmak üzere her zaman kolayca ulaşım sağlanabilmektedir Taşınmaz üzerinde Kapalı Sistem Sulama Hidrantı olmasına rağmen hali hazırda kuru tarım arazisi olarak kullanılmaktadır. Belediye hizmetlerinden faydalanmamaktadır. Adresi: Bursa İli Nilüfer İlçesi Unçukuru Mahallesi 101 Ada 442 Parsel Yüzölçümü : 31.176,50 m2 İmar Durumu: Bursa 2020 yılı 1/100.000 Ölçekli Çevre Düzeni Planında ''Orman Alanlarında '' kalmaktadır. Kıymeti : 12.470.600,00 TL KDV Oranı : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 10/03/2026 - 10:00 - Bitiş Tarih ve Saati: 17/03/2026 - 10:00

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 10/04/2026 - 10:00 - Bitiş Tarih ve Saati: 17/04/2026 - 10:00