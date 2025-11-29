T.C. BURSA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Ortaklığın giderilmesi davası sonucunda aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/252 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri: Satışa konu Bursa İli Osmangazi İlçesi Yenikaraman Mahallesi 3.Ömeroğlu Sokak No:52; tapuda Yenikaraman Mahallesi 717 Ada 9 parselde kayıtlı bulunan ve ana taşınmaz niteliği "Bahçeli Kagir İki Katlı Ev" olan 124,94 m2 yüz ölçümündeki taşınmaza yönelik yapılan inceleme ve belirlemeler neticesinde, taşınmaz üzerinde zemin kat, 1. kat ve 2. kattan ibaret toplamda üç katlı yapı bulunduğu belirlenmiştir. Keşif günü binaya girilememiş olup, dosyasında bulunan bilgiler ışığında, bina zemin katının iki oda, bir salon, mutfak, tuvalet, banyo ve balkondan oluştuğu ve alanının 62,50 m² olduğu; birinci katın antre, salon, iki oda, mutfak, banyo ve balkondan oluştuğu ve alanının 69,00 m² olduğu; ikinci katın iki oda, bir salon, hol, mutfak, banyo ve balkondan oluştuğu ve alanının 73,00m² olduğu; çatı arası teras bölümünün 18,30 m² olarak belirlenmiş olduğu görülmüştür. Taşınmazın çevresinde bitişik nizam konut olarak kullanılan binalar bulunmaktadır. Taşınmaza özel araçlar ve taşınmaza yakın konumda olan toplu taşıma araçları ile ulaşım sağlanmaktadır. Her türlü belediye hizmetinden faydalanmaktadır.

Adresi: Bursa İli Osmangazi İlçesi Yenikaraman Mahallesi 717 Ada 9 Parsel

Yüzölçümü : 124,94 m2

İmar Durumu: 1/1000 Ölçekli Hürriyet Adalet İstiklal Soğukkuyu Karaman Mah Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında bir kısmının yolda, bir kısmının da bitişik nizam 3 kat konut alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 5.980.910,00 TL

KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 06/01/2026 - 11:16

Bitiş Tarih ve Saati : 13/01/2026 - 11:16

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 06/02/2026 - 11:16

Bitiş Tarih ve Saati : 13/02/2026 - 11:16

27/11/2025

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.