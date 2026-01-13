T.C. BURSA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Ortaklığın giderilmesi davası sonucunda aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/230 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri: Satışa konu Bursa İli Osmangazi İlçesi Gündoğdu Mahallesi 10177 Ada 306 Parsel numarasında kayıtlı olan 2.839,51 m2 yüzölçümündeki taşınmazdır. Taşınmaz yer yer değişmekle beraber % 5-10 arasında değişen az meyilli arazilerdendir. Zeminde tarımsal kullanıma uygun bir yapıya sahiptir. Meyil ve Şekil başta olmak üzere Toprak işlemeyi engelleyici her hangi bir durum yoktur. Makineli tarıma uygundur. Kadastro yolu yoktur. Taşınmaza yaz ve kış ayları dahil her zaman kolayca ulaşım sağlanabilmektedir. Toprak yapısı Killi yapıdadır. Taşınmaz Kuru tarım arazisidir. Taşınmaz üzerinde Değişik Yaş ve Miktarlarda İncir, Kiraz , Şeftali, Erik ve Zeytin ağaçları bulunmaktadır. Adresi : Bursa İli Osmangazi İlçesi Gündoğdu Mahallesi 10177 Ada 306 Parsel Yüzölçümü : 2.839,51 m2 İmar Durumu:1/5.000 Ölçekli Osmagazi Kuzey Nazım İmar Planı kapsamıında ''Tarım Alanlarında'' kaldığı belirtilmiştir. Kıymeti : 4.598.905,00 TL KDV: %10 Kaydındaki Şerhler: 3194 sayılı kanunun 32. maddesi gereğince imar mevzuatına aykırıdır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 08/04/2026 - 12:10 Bitiş Tarih ve Saati : 15/04/2026 - 12:10

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati: 08/05/2026 - 12:10 Bitiş Tarih ve Saati : 15/05/2026 - 12:10

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.