T.C. BURSA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Ortaklığın giderilmesi davası sonucunda aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/269 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri : Satışa konu Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Demetevler Mahallesi 7866 ada 5 parselde sayılı Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Demetevler Mahallesi A263. Sokak ve 226. Sokak cepheli bulunan ve ana taşınmaz niteliği "Bir Katlı Kagir Bina ve Arsası" olan 144,30 m2 yüzölçümündeki taşınmaza yönelik yapılan inceleme ve belirlemeler neticesinde, taşınmaz üzerinde bir adet bodrum kat, zemin kat ve 1. kattan ibaret toplamda üç katlı bulunduğu belirlenmiştir. Binanın her katına ayrı bir cepheden giriş giriş yapılabildiği; bina bodrun katına 266. Sokak tarafından iniş merdiveni ile ulaşılabildiği, zemin katına A263. Sokak cephesinden girilebildiği ve 1. Katına yan cepheden müstakil merdiven ile çıkılacak şekilde giriş düzenlemesi yapılı olduğu görülmüştür. Keşif günü söz konusu üç katlı binanın birinci katına girilebilmiş olup, yapılan gözlemde antre, üç oda, bir salon, mutfak, tuvalet, banyo ve balkondan oluştuğu; konutun doğalgaz kombi sistemli olduğu görülmüştür. Her türlü belediye hizmetinden faydalanan taşınmazın bulunduğu yerde elektrik, su, telefon ve kanalizasyon şebeke sisteminin tesis edildiği belirlenmiştir.

Adresi : Bursa İli, Yıldırım İlçesi, Demetevler Mahallesi 7866 Ada 5 Parsel

Yüzölçümü : 144,30 m2

İmar Durumu: İsabey-Demetevler Mahalleleri İmar Planı Revizyonu kapsamında Bitişik Nizam, 2 Kat, Hmax=6,50 metre yapılaşma koşullu Konut Alanında kalmaktadır.

Kıymeti: 4.936.632,00 TL

KDV Oranı : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 02/04/2026 - 13:40

Bitiş Tarih ve Saati : 09/04/2026 - 13:40

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 01/05/2026 - 13:40

Bitiş Tarih ve Saati : 08/05/2026 - 13:40

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.