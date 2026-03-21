T.C. BURSA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Ortaklığın giderilmesi davası sonucunda aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/207 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri :Bursa İli Nilüfer İlçesi Tahtalı Mahallesi 102 Ada 17 Parsel numarasında kayıtlı bulunan ve ana taşınmaz niteliği "Tarla" olan 3.348,10 m2 yüzölçümündeki taşınmaz yer yer değişmekle beraber % 2-3 arasında meyillidir. Zeminde tarımsal kullanıma oldukça uygun bir yapıya sahiptir. Taşınmazın güney yönünde kadastro yolu vardır. Taşınmaz Şahıs İmkanları ile sulanabilir tarım arazisidir. Tarla olarak kullanılmaktadır. Belediye altyapı hizmetlerinden faydalanmamaktadır. Adresi : Bursa İli Nilüfer İlçesi Tahtalı Mahallesi 102 Ada 17 Parsel Yüzölçümü : 3.348,10 m2 İmar Durumu: 1/5.000 Ölçekli Bursa Kayapa Nazım İmar Planında ''Tarım Alanında'' kalmaktadır. Kıymeti : 10.881.325,00 TL KDV : %10 Kaydındaki Şerhler: Büyükova Koruma Alanı içerisindedir. Onaylanmış imar planları ile onaylı köy yerleşik alanları içerisinde kalmaması halinde 5403 SK kapsamında izin alınmadan tarımsal üretim amacı dışında kullanılamaz.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 27/05/2026 - 13:40 Bitiş Tarih ve Saati : 03/06/2026 - 13:40

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 26/06/2026 - 13:40 Bitiş Tarih ve Saati : 03/07/2026 - 13:40

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.