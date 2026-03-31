T.C. BURSA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Ortaklığın giderilmesi davası sonucunda aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/41 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri : Satışa konu Bursa İli Osmangazi İlçesi Gündoğdu Köyü Mahallesi 10191 Ada 24 Parsel numarasında kayıtlı bulunan ve ana taşınmaz niteliği "Bahçeli Kargir Ev ve Kümes" olan 875,55 m2 yüzölçümündeki taşınmaz üzerinde 2 adet 2 katlı bina ve tek katlı depo olarak kullanılan yapı bulunmaktadır. Gündoğdu Mahallesi İnci Sokak No:17 Osmangazi/BURSA adresinde 2 katlı betonarme karkas bina bulunmaktadır. Zemin Kat kaba inşaat halinde olup, sadece dış tuğla duvarları örülmüştür. Depo olarak kullanılmaktadır. Zemin Katın inşaat alanı 110,00 m2 dir.1.Normal Kat merdivenle çıkılmakta olup hol, 3 oda, salon, mutfak, banyo ve tuvalet bölümlerinden oluşmaktadır. Isınma katı yakıt sobası ile sağlanmaktadır. 1. Normal Katın inşaat alanı 110,00 m2 dir. Gündoğdu Mahallesi İnci Sokak No:19 Osmangazi/BURSA adresinde ise diğer 2 katlı betonarme karkas bina bulunmaktadır. Zemin Kat hol, 2 oda, salon, mutfak ve banyo bölümlerinden oluşmaktadır. Isınma katı yakıt sobası ile sağlanmaktadır. Zemin Katın inşaat alanı 70,00 m2 dir. 1.Normal Kata mermer merdivenle çıkılmakta olup hol, 2 oda, salon, mutfak, banyo, tuvalet ve balkon bölümlerinden oluşmaktadır. Isınma katı yakıt sobası ile sağlanmaktadır. 1. Normal Katın inşaat alanı 70,00 m2 dir. Gündoğdu Mahallesi İnci Sokak No:19 Osmangazi/BURSA adresindeki 2 katlı binaya bitişik tek katlı basit yapı tarzında depo olarak kullanılmaktadır. Depo yapısının inşaat alanı22,00 m2 dir. Taşınmaza özel araçlar ve taşınmaza yakın konumda olan toplu taşıma araçları ile ulaşım sağlanmaktadır. Her türlü belediye hizmetinden faydalanan taşınmazın bulunduğu yerde elektrik, su, telefon ve kanalizasyon şebeke sisteminin tesis edildiği belirlenmiştir.

Adresi : Bursa İli Osmangazi İlçesi Gündoğdu Mahallesi 10191 Ada 24 Parsel Bahçeli Kargir Ev Ve Kümes;

Yüzölçümü : 875,55 m2

İmar Durumu:1/1000 Ölçekli Gündoğdu Köyü Uygulama İmar Planı kapsamında, kısmen yol kısmen de serbest nizam 2 katlı konut alanında kalmaktadır.

Kıymeti : 8.492.630,00 TL

KDV : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 01/05/2026 - 12:01

Bitiş Tarih ve Saati : 08/05/2026 - 12:01

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 01/06/2026 - 12:01

Bitiş Tarih ve Saati : 08/06/2026 - 12:01

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.