T.C. BURSA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Ortaklığın giderilmesi davası sonucunda aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/8 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri : Satışa konu Bursa İli Nilüfer İlçesi Karacaoba Mahallesi 0 Ada 541 Parsel numarasında kayıtlı bulunan ve ana taşınmaz niteliği "Tarla" olan 10.100,00 m2 yüzölçümündeki taşınmazdır. Taşınmaz yer yer değişmekle beraber % 2-10 arasında meyillidir. Zeminde Tarımsal kullanıma uygun bir yapıya sahiptir. Makineli Tarıma uygundur. Erozyon Problemi yoktur. Kadastro yolu vardır. Karacaoba Mahallesi Silam Sokağa Cephelidir. Toprak yapısı Killi-Kumlu yapıdadır. Taşınmaz Kuru tarım Arazisidir. Taşınmaz Boş Tarla, olarak kullanılmaktadır. Kısmen Kıyı ve Köşelerinde değişik meyve ağaçları bulunmaktadır. Taşınmaz, Karacaoba Mahalle Meydanına kuşuçuşu 700 metre mesafededir. Taşınmaz, Elektirik, İçme Suyu, Doğalgaz, Kanalizasyon vb. gibi Altyapı Hizmetleri ile Ulaşım, Çöp Toplama gibi Belediye Hizmetlerinden faydalanmamaktadır. Adresi : Bursa İli Nilüfer İlçesi Karacaoba Mahallesi 0 Ada 541 Parsel Yüzölçümü : 10.100,00 m2 İmar Durumu:1/1.000 Ölçekli Uygulama İmar Planı bulunmamaktadır. Parsel 1/5.000 Ölçekli Akçalar Nazım İmar Planında ''Tarım Alanında ve Ramsar Tampon Bölgede'' kalmaktadır. Kıymeti : 25.250.000,00 TL KDV Oranı: %10 Kaydındaki Şerhler: 6200 Sayılı Kanunun Ek-9 Maddesi gereğince Arazi Toplulaştırma kapsamındadır.

Hissedar ÖMER KARADUMAN'ın tebligata yarar açık adresi tespit edilemediğinden ilgili ilan ilanen tebligat yerine geçerek ÖMER KARADUMAN'a tebliğ olmuş sayılmaktadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 08/09/2026 - 12:16 Bitiş Tarih ve Saati : 15/09/2026 - 12:16

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 09/10/2026 - 12:16 Bitiş Tarih ve Saati : 16/10/2026 - 12:16

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.