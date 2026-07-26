T.C. BURSA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Ortaklığın giderilmesi davası sonucunda aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/278 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri : Satışa konu Bursa İli Osmangazi İlçesi Tuzaklı Mahallesi 12052 Ada 28 Parsel Parsel numarasında kayıtlı bulunan ve ana taşınmaz niteliği "Tarla" olan 8.247,81 m2 yüzölçümündeki taşınmaz %20-25 meyilli topoğrafik bir yapıya sahiptir. Taşınmaz dikdörtgen şeklindedir. Taşınmaz orman emvali ağaçlar ve seyrek halde ceviz ile kaplıdır.Taşınmazın kadastro yolu yoktur. Taşınmaz altyapı hizmetlerinden faydalanmamaktadır.

Adresi : Bursa İli Osmangazi İlçesi Tuzaklı Köyü 12052 Ada 28 Parsel

Yüzölçümü : 8.247,81 m2 İmar Durumu: 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı bulunmamaktadır."Nitelikli Doğal Koruma Alanı ve Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanında" kalmaktadır.

Kıymeti : 7.423.029,00 TL

KDV : %10

Kaydındaki Şerhler: Bu taşınmazın 2399,51 m2lik kısmı 12045 Ada 1 parsel nolu tescilli orman sınırı içerisinde kalmaktadır.

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 15/09/2026 - 11:49

Bitiş Tarih ve Saati : 22/09/2026 - 11:49

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 16/10/2026 - 11:49

Bitiş Tarih ve Saati : 23/10/2026 - 11:49

Taşınmazın Özellikleri : Satışa konu Bursa İli Osmangazi İlçesi Tuzaklı Mahallesi 12124 Ada 130 Parsel numarasında kayıtlı bulunan ve ana taşınmaz niteliği "Tarla" olan 2.819,55 m2 yüzölçümündeki taşınmaz %20-25 meyilli topoğrafik bir yapıya sahiptir. Taşınmaz çokgen şeklinde bir parseldir. Taşınmaz otlar, çalılar ve orman emvali ağaçlar ile kaplıdır. Taşınmaz sulanmayan tarım arazisidir. Taşınmazın kadastro yolu yoktur. Taşınmaz altyapı hizmetlerinden faydalanmamaktadır.Taşınmazın çevresi orman ve tarla vasfında arazilerle çevrilidir.

Adresi : Bursa İli Osmangazi İlçesi Tuzaklı Köyü 12124 Ada 130 Parsel

Yüzölçümü : 2.819,55 m2

İmar Durumu: 1/1000 Ölçekli Uygulama İmar Planı bulunmamaktadır. "Nitelikli Doğal Koruma Alanı ve Sürdürülebilir Koruma ve Kontrollü Kullanım Alanında" kalmaktadır.

Kıymeti : 1.973.685,00 TL

KDV : %10

Kaydındaki Şerhler: DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LEHİNE 49 YIL MÜDDETLE İRTİFAK HAKKI TESİSİ (BAŞLAMA 20/04/1988, BİTİŞ 20/04/2037)

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 15/09/2026 - 13:49

Bitiş Tarih ve Saati : 22/09/2026 - 13:49

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 16/10/2026 - 13:49

Bitiş Tarih ve Saati : 23/10/2026 - 13:49

24/07/2026

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.