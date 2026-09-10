T.C. BURSA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Ortaklığın giderilmesi davası sonucunda aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/12 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri : Satışa konu Bursa İli Yıldırım İlçesi Yavuzselim Mahallesi 4835 Ada 9 Parsel numarasında kayıtlı bulunan ve ana taşınmaz niteliği "Avlulu Üç Katlı Kargir Bina" olan 279,47 m2 yüzölçümündeki taşınmaz Yavuz Selim Mahallesi Su Deposu Caddesi Demirci Apartmanı No:71 Yıldırım/BURSA adresindedir. Parsel üzerinde Bodrum Kat + Zemin Kat + 3 Normal Kat + Teras Kattan oluşan betonarme karkas bina bulunmaktadır. Bina 1970-1990 yılları arasında inşa edilmiştir. Binada asansör yoktur. Bodrum kat yoldan ayrı bir giriş kapısından girilen, Daire olarak yapılmış ancak oturulmadığı gibi bakımda yapılmadığından tamamen hasar görmüş oturulacak durumda olmayan %50 yıpranma paylı ve halihazırda depo olarak kullanılan mahaldir. Zemin Kat: Sokaktan mermer kaplı 2 basamakla girilen halihazırda eczane olarak kullanılan iş yeridir. Birinci kat :Antre Hol Salon , 3 oda , Mutfak Banyo , Tuvalet ve Balkon Mahallerinden ibaret 122.31m2 alanlı, soba ile ısınmalıdır. İkinci ve üçüncü Normal Kat; İkinci ve üçüncü normal katlarında aynı özellikte oldukları beyan edilmiştir. Belediye ile kamu kurum kuruluşlarının hizmetlerinden eksiksiz olarak yararlanmakta olan , su , kanalizasyon, telefon, elektrik, alt yapının mevcut olduğu bir bölgede bulunmaktadır. Adresi : Bursa İli Yıldırım İlçesi Yavuzselim Mahallesi 4835 Ada 9 Parsel Yüzölçümü : 279,47 m2 İmar Durumu:1/1000 Ölçekli Mevlana, Ulus, Yavuzselim, Arabayatağı, Çınarönü ve Hacivat Mahalleleri Revizyon Uygulama İmar Planı kapsamında kısmen Ayrık Nizam, KAKS=2.25, Yençok=25.50 metre yapılaşma koşullu Ticaret-Konut Alanı ve kısmen Yol Alanında kalmaktadır. Ayrıca konu taşınmaz şuyulandırma alanında kalmaktadır. Kıymeti : 10.507.836,80 TL KDV : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 03/11/2026 - 10:45 Bitiş Tarih ve Saati : 10/11/2026 - 10:45

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 04/12/2026 - 10:45 Bitiş Tarih ve Saati : 11/12/2026 - 10:45

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.