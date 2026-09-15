T.C. BURSA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Ortaklığın giderilmesi davası sonucunda aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2025/71 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri : Satışa konu Bursa İli Osmangazi İlçesi Demirtaş Mahallesi 11505 Ada 10 Parsel numarasında kayıtlı bulunan ve ana taşınmaz niteliği "Arsa" olan 630,71 m2 yüzölçümündeki taşınmazın üzerinde herhangi bir yapı ve tesisi bulunmadığı boş arsa durumunda hafif eğimli bir topoğrafik yapıya sahip olduğu tespit edilmiştir. Dava konusu taşınmazın çevresinde 5 - 6 katlı konut tipi binalar bulunmaktadır. Taşınmaz Bursa Çevre yoluna kuş uçuşu yaklaşık 300 metre, Demirtaş Organize Sanayi Bölgesine kuş uçuşu yaklaşık 500 metre mesafededir. Taşınmaza özel araçlar ve taşınmaza yakın konumda olan toplu taşıma araçları ile ulaşım sağlanmaktadır. Her türlü belediye hizmetinden faydalanan taşınmazın bulunduğu yerde elektrik, su, telefon ve kanalizasyon şebeke sisteminin tesis edildiği belirlenmiştir. Adresi : Bursa İli Osmangazi İlçesi Demirtaş Mahallesi 11505 Ada 10 Parsel Yüzölçümü: 630,71 m2 İmar Durumu:1/1000 ölçekli Demirtaş Uygulama İmar Planı Revizyonu kapsamında; E:1,50, Hmax: 24.50 m. 5 metre ön bahçe mesafeli, 3 metre yan bahçe mesafeli, ayrık nizam yapılaşma koşullu konut alanında Kıymeti : 12.614.200,00 TL KDV : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 04/11/2026 - 10:36 Bitiş Tarih ve Saati : 11/11/2026 - 10:36

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 04/12/2026 - 10:36 Bitiş Tarih ve Saati : 11/12/2026 - 10:36

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.