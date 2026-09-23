T.C. BURSA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Ortaklığın giderilmesi davası sonucunda aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/37 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri : Satışa konu Bursa İli Nilüfer İlçesi Akçalar Mahallesi 8219 Ada 2 Parsel numarasında kayıtlı bulunan ve ana taşınmaz niteliği "Arsa" olan 243,81 m2 yüzölçümündeki taşınmazın üzerinde herhangi bir yapı ve tesisi bulunmadığı boş arsa durumunda hafif eğimli bir topoğrafik yapıya sahip olduğu tespit edilmiştir. Her türlü belediye hizmetinden faydalanmaktadır. Adresi : Bursa İli Nilüfer İlçesi Akçalar Mahallesi 8219 Ada 2 Parsel Yüzölçümü : 243,81 m2 İmar Durumu:1/1000 ölçekli Akçalar Uygulama İmar Planında Konut Alanında ve Yolda kalmakta olup, ada parselasyon planına göre imar uygulaması yapılmadan imar durumu ve inşaat ruhsatı verilemez. Kıymeti : 4.876.200,00 TL KDV : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 27/10/2026 - 11:39 Bitiş Tarih ve Saati : 03/11/2026 - 11:39

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 27/11/2026 - 11:39 Bitiş Tarih ve Saati : 04/12/2026 - 11:39

Taşınmazın Özellikleri : Satışa konu Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Akçalar Mahallesi, Dedeler Mevkii, 8248 ada 31 parsel nolu, 3.884,53 m² yüzölçümlü, "Zeytinlik" vasfındaki taşınmaz, halihazırda keşif günü yapılan incelemede; taşınmazın üzerinde bakımsız zeytin ağaçlarının olduğu görülmüştür. Taşınmazda bölgeye uygun her türlü tarım yapılabilir. Tarım arazisinin elektrik, kanalizasyon, içme suyu gibi belediye altyapı hizmetleri parselde bulunmamakla birlikte, kuru tarım arazisidir. Adresi : Bursa İli Nilüfer İlçesi Akçalar Mahallesi 8248 Ada 31 Parsel Yüzölçümü: 3.884,53 m2 İmar Durumu:1/5000 ölçekli Akçalar Nazım İmar Planında kalmaktadır. Kıymeti: 5.826.795,00 TL KDV : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 27/10/2026 - 14:42 Bitiş Tarih ve Saati : 03/11/2026 - 14:42

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 27/11/2026 - 14:42 Bitiş Tarih ve Saati : 04/12/2026 - 14:42

Taşınmazın Özellikleri : Satışa konu Bursa İli, Nilüfer İlçesi, Akçalar Mahallesi, Çaylar Mevkii, 8250 ada 410 parsel nolu, 885,09 m² yüzölçümlü, "Dut Bahçesi" vasfındaki taşınmazın üzerinde tek katlı betonarme bir yapının olduğu, ekonomik değeri bulunmayan kümes ve kuş yuvası ile değişik tür ve yaşta meyve ağaçlarının olduğu görülmüştür. Tek katlı kiremit çatılı betonarme yapının alanı 83,00 m²'dir. Tarım arazisinin elektrik, kanalizasyon, içme suyu gibi belediye altyapı hizmetleri parselde bulunmamakla birlikte, kuru tarım arazisidir. Adresi: Bursa Nilüfer İlçesi Akçalar Mahallesi 8250 Ada 410 Parsel Yüzölçümü: 885,09 m2 İmar Durumu:1/5000 ölçekli Akçalar Nazım İmar Planında kalmaktadır. Kıymeti: 6.826.601,50 TL KDV : %10

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 28/10/2026 - 13:37 Bitiş Tarih ve Saati : 04/11/2026 - 13:37

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 30/11/2026 - 13:37 Bitiş Tarih ve Saati : 07/12/2026 - 13:37

(İİK m.114 ve m.126) (*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.