T.C. BURSA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU

Ortaklığın giderilmesi davası sonucunda aşağıda cins, miktar ve değerleri yazılı mallar satışa çıkarılmış olup mahcuzun ayrıntılı görsellerine, artırmaya ilişkin şartlara ve ayrıntılı açıklamalara esatis.uyap.gov.tr adresi üzerinden 2026/221 SATIŞ sayılı dosya numarası ile erişim sağlanabilir.

Satılmasına karar verilen taşınmazın cinsi, mahiyeti, bulunduğu yer, muhammen kıymeti ve önemli vasıfları:

Taşınmazın Özellikleri : Satışa konu Bursa İli Yıldırım İlçesi Eğitim Mahallesi 3784 Ada 5 Parsel numarasında kayıtlı bulunan ve ana taşınmaz niteliği "Avlulu Kargir Ev" olan 113,99 m2 yüzölçümündeki taşınmaz Eğitim Mahallesi 3. Nehir Sokak No:6 Osmangazi/BURSA adresindedir. Parsel üzerinde Bodrum Kat + Zemin Kat + 1 Normal Kattan oluşan betonarme karkas nitelikte bina olduğu görülmüştür. Bodrum Katında depo olarak kullanılan 3 oda bulunmaktadır. Odanın birine ön cepheden açılan kapıdan girilebilen metal rampalarla araç girişi sağlanmış ve araç park yeri olarak düzenlenmiştir. Bodrum Katın inşaat alanı 94,49 m2 dir. Binanın Zemin Katındaki mesken sofa, 2 oda, mutfak ile daire girişinden ayrı tuvalet ve banyo bölümlerinden oluşmaktadır. Isınma doğalgaz soba ile sağlanmaktadır. Zemin Katın inşaat alanı 94,49 m2 dir. Binanın 1. Normal Katındaki mesken antre,salon, 2 oda, mutfak, banyo ve tuvalet bölümlerinden oluşmaktadır. Isınma doğalgaz soba ile sağlanmaktadır. 1. Normal Katın inşaat alanı 94,49 m2 dir. Her türlü belediye hizmetinden faydalanmaktadır. Adresi : Bursa İli Yıldırım İlçesi Eğitim Mahallesi 3784 Ada 5 Parsel Yüzölçümü : 113,99 m2 İmar Durumu:1/1000 Ölçekli Sinandede-Eğitim Uygulama İmar Planı kapsamında kısmen "Bitişik Nizam 2 Katlı Konut Alanı" kısmen "Yol Alanı"nda kalmaktadır. Kentsel dönüşüm sınırları içerisinde yer almakta olup, Yıldırım Belediyesinden karar beklenmektedir. Kıymeti: 5.640.480,08 TL KDV : %20

Artırma Bilgileri

1.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 29/10/2026 - 11:31 Bitiş Tarih ve Saati : 05/11/2026 - 11:31

2.Artırma

Başlangıç Tarih ve Saati : 30/11/2026 - 11:31 Bitiş Tarih ve Saati : 07/12/2026 - 11:31

(İİK m.114 ve m.126)

(*) İlgililer tabirine irtifak hakkı sahipleri de dahildir.